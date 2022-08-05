Из сектора Газа по Израилю выпустили более 100 ракет
Ракеты, выпущенные из сектора Газа в сторону Израиля, 5 августа 2022 года (Фото:REUTERS/Mohammed Salem)
Палестинский исламский джихад в пятницу, 5 августа, выпустил более 100 ракет из сектора Газа по городам в центре и на юге Израиля. Об этом сообщает издание The Jerusalem Post.
В ряде израильских городов были слышны сирены. Ракеты были выпущены по городам Явне, Беэр-Яаков, Ашдод и населенным пунктам на границе с Газой, большинство их них перехватила система ПРО Железный купол. Армия обороны Израиля наносила ответные удары по целям, связанным с инфраструктурой террористов, пишет издание. Сообщается, что ракеты также выпустили в сторону населенных пунктов Ришон-ле-Цион, Бат-Ям, Холон, Сдерот, Ибим и Нир-Ам.
Как пишет The Times of Israel, несмотря на запуск 100 ракет за последние два часа, о пострадавших среди мирных жителей Израиля или повреждении зданий не сообщалось. Ближневосточный дипломат сказал изданию, что Египет сейчас выступает посредником между Израилем и Палестинским исламским джихадом, а в субботу в Газу должна отправиться делегация из Каира.
Ранее в пятницу армия обороны Израиля заявила о ударах по военным базам и зданиям, используемым террористами в секторе Газа, и об убийстве командира Палестинского исламского джихада (PIJ) Тайсира Джабари и еще нескольких террористов, которые планировали проведение ракетной атаки. В Министерстве здравоохранения Газы сообщили, что в результате атаки были убиты по меньшей мере восемь палестинцев, среди которых ребенок и командир Палестинского исламского джихада.
Напряженность вокруг сектора Газа возросла после задержания одного из главарей PIJ Бассама аль-Саади 1 августа. В PIJ начали угрожать ответной атакой, а израильская армия перекрыла дороги вокруг Газы и направила подкрепление к границе.
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