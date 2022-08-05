Из сектора Газа по Израилю выпустили более 100 ракет

5 августа, 23:46
Ракеты, выпущенные из сектора Газа в сторону Израиля, 5 августа 2022 года (Фото:REUTERS/Mohammed Salem)

Ракеты, выпущенные из сектора Газа в сторону Израиля, 5 августа 2022 года (Фото:REUTERS/Mohammed Salem)

Палестинский исламский джихад в пятницу, 5 августа, выпустил более 100 ракет из сектора Газа по городам в центре и на юге Израиля. Об этом сообщает издание The Jerusalem Post.

В ряде израильских городов были слышны сирены. Ракеты были выпущены по городам Явне, Беэр-Яаков, Ашдод и населенным пунктам на границе с Газой, большинство их них перехватила система ПРО Железный купол. Армия обороны Израиля наносила ответные удары по целям, связанным с инфраструктурой террористов, пишет издание. Сообщается, что ракеты также выпустили в сторону населенных пунктов Ришон-ле-Цион, Бат-Ям, Холон, Сдерот, Ибим и Нир-Ам.

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Запуск ракет по территории Израиля виден из Газы (Фото: REUTERS/Mohammed Salem)
Запуск ракет по территории Израиля виден из Газы / Фото: REUTERS/Mohammed Salem
Перехват ракет Железным куполом виден из Ашкелона, Израиль (Фото: REUTERS/Amir Cohen)
Перехват ракет Железным куполом виден из Ашкелона, Израиль / Фото: REUTERS/Amir Cohen
Запуск ракет в сторону Израиля виден в городе Ашкелон (Фото: REUTERS/Amir Cohen)
Запуск ракет в сторону Израиля виден в городе Ашкелон / Фото: REUTERS/Amir Cohen
Дым над Газой после авиаударов Израиля (Фото: REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa)
Дым над Газой после авиаударов Израиля / Фото: REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa

Как пишет The Times of Israel, несмотря на запуск 100 ракет за последние два часа, о пострадавших среди мирных жителей Израиля или повреждении зданий не сообщалось. Ближневосточный дипломат сказал изданию, что Египет сейчас выступает посредником между Израилем и Палестинским исламским джихадом, а в субботу в Газу должна отправиться делегация из Каира.

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https://twitter.com/IDF/status/1555630461900275712

Ранее в пятницу армия обороны Израиля заявила о ударах по военным базам и зданиям, используемым террористами в секторе Газа, и об убийстве командира Палестинского исламского джихада (PIJ) Тайсира Джабари и еще нескольких террористов, которые планировали проведение ракетной атаки. В Министерстве здравоохранения Газы сообщили, что в результате атаки были убиты по меньшей мере восемь палестинцев, среди которых ребенок и командир Палестинского исламского джихада.

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Напряженность вокруг сектора Газа возросла после задержания одного из главарей PIJ Бассама аль-Саади 1 августа. В PIJ начали угрожать ответной атакой, а израильская армия перекрыла дороги вокруг Газы и направила подкрепление к границе.

Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Израиль Сектор Газа ЦАХАЛ Ракетные удары Джихадисты Железный Купол

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