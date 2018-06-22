Из оккупированного Крыма экспортируют зерно в Сирию - Reuters

Торговля с сирийскими кораблями позволяет Крыму отгрузить зерно, которое ему больше некуда поставить из-за санкций

С июля 2017 года по май 2018 года из оккупированного Крыма в Сирию российские власти поставили не менее 170 тыc. тонн зерна, говорится в расследовании Reuters.

Подконтрольный Кремлю "заместитель премьер-министра" Крыма Георгий Мурадов напомнил, что РФ не поддерживает санкционный режим против Сирии, поэтому страны могут "свободно работать".

Агентство отмечает, что Сирия из-за боевых действий страдает от недостатка пшеницы, а западные трейдеры отказались работать с президентом страны Башаром Асадом.

Ряд судов доставили зерно из Крыма в сирийский порт Тартус, где у РФ есть военно-морская база. Другие грузы пошли в Ливан, после чего были перенаправлены в Сирию, уточняется в публикации.

При этом сирийские власти не могут заплатить за зерно из Крыма деньгами, поэтому рассчитываются оливковым маслом и овощами.

На запрос агентства относительно увеличению экспорта зерна из Крыма в Министерстве сельского хозяйства России ответили, что это стало возможным благодаря лучшим урожаям на фоне господдержки региона с РФ.

В то же время источники Reuters сообщили, что торговля с сирийскими кораблями и другими судами, внесенными в черный список, позволяет Крыму отгрузить зерно, которое ему больше некуда поставить из-за санкций.

По данным издания, Крым собирает около 1,4 млн тонн зерна в год, из которых 1 млн тонн – экспортный потенциал. В 2018 году урожай на аннексированном полуострове может сократится из-за засухи.

Украина считает, что поставки из Крыма нарушают западные санкции, поэтому подала жалобу в Международную морскую организацию, которая базируется в Лондоне.

Напомним, 18 июня Евросоюз продлил санкции против России еще на год - до 23 июня 2019 года.

В частности, санкции включают запреты на импорт в ЕС продуктов из Крыма и Севастополя, инвестиции в Крым и Севастополь. Европейцам или европейским компаниям запрещено покупать недвижимость в Крыму, финансировать крымские компании, а также оказывать услуги по поставке товаров.

29 мая Совет ЕС продлил на год санкции против сирийского режима Башара Асада.

Санкции против режима Асада включают нефтяное эмбарго, ограничения на определенные инвестиции, замораживание активов сирийского центрального банка в ЕС и экспортные ограничения. Также санкции распространяются на оборудование и технологии, которые могут быть использованы для внутренних репрессий, а также на оборудование и технологии для мониторинга или перехвата интернет - или телефонной связи.