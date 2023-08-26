Из Одессы вышло уже второе судно после срыва зерновой сделки 26 августа, 12:49 Из Одессы вышло второе судно вне зерновой сделки (Фото:Думская)

Утром в субботу, 26 августа, порт Одессы покинул балкер Primus под флагом Либерии. Это второй с начала полномасштабной войны корабль, который покидает украинский порт вне зерновой сделки.

Фото сухогруза, вышедшего из Одессы, опубликовало местное издание Думская.

Согласно данным ресурса MarineTraffic, судно двинулось в направлении болгарского порта Варна.

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Фото: marinetraffic

По информации главного редактора BlackSeaNews и руководителя Мониторинговой группы по санкциям и свободе судоходства Андрея Клименко, балкер Primus прибыл в Одессу еще 20 февраля из греческого порта Перама. Тогда он носил название Polarstar, а 12 июля во время пребывания в Одессе у него сменился собственник — вместо греческой Erma Marine SA им стала Nova Polar из Сингапура.

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Primus стал вторым судном, после контейнеровоза Joseph Schulte под флагом Гонконга, которое вышло из порта Одессы вне «зернового коридора».

Joseph Schulte вышел из порта Одессы 16 августа и воспользовался временным коридором, установленным ВМС Украины для гражданских судов в Черном море. 18 августа судно успешно прибыло в Турцию.

10 августа ВМС Украины сообщили о новых временных маршрутах движения гражданских судов в/из черноморских портов. Коридор прежде всего будут использовать для эвакуации судов, которые находятся в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный.

По данным Администрации морских портов Украины (АМПУ) в портах Большой Одессы по состоянию на 23 августа оставались заблокированными шесть судов.

Срыв зерновой сделки: что известно

17 июля в Кремле заявили об остановке действия «зерновой сделки», заключенной при посредничестве ООН и Турции в июле прошлого года, которая позволила разблокировать три украинских порта для экспорта продовольствия.

Также Россия объявила об отзыве гарантий безопасности судоходства в рамках Черноморской зерновой инициативы.

Украина предложила Турции и ООН продолжить работу «зернового коридора» без РФ. В Кремле ответили угрозами на возможность возобновления работы соглашения без России.



Россия начала наносить массированные удары по портовой и зерновой инфраструктуре Украины, атакуя Одессу, Николаев и другие портовые города. В результате обстрелов разрушениям подверглась гражданская инфраструктура, есть погибшие мирные жители.

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия готова «рассмотреть возможность» возвращения к «зерновой сделке», если будут выполнены все ее условия.