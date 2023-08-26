Из Одессы вышло уже второе судно после срыва зерновой сделки
Из Одессы вышло второе судно вне зерновой сделки (Фото:Думская)
Утром в субботу, 26 августа, порт Одессы покинул балкер Primus под флагом Либерии. Это второй с начала полномасштабной войны корабль, который покидает украинский порт вне зерновой сделки.
Фото сухогруза, вышедшего из Одессы, опубликовало местное издание Думская.
Согласно данным ресурса MarineTraffic, судно двинулось в направлении болгарского порта Варна.
По информации главного редактора BlackSeaNews и руководителя Мониторинговой группы по санкциям и свободе судоходства Андрея Клименко, балкер Primus прибыл в Одессу еще 20 февраля из греческого порта Перама. Тогда он носил название Polarstar, а 12 июля во время пребывания в Одессе у него сменился собственник — вместо греческой Erma Marine SA им стала Nova Polar из Сингапура.
Primus стал вторым судном, после контейнеровоза Joseph Schulte под флагом Гонконга, которое вышло из порта Одессы вне «зернового коридора».
Joseph Schulte вышел из порта Одессы 16 августа и воспользовался временным коридором, установленным ВМС Украины для гражданских судов в Черном море. 18 августа судно успешно прибыло в Турцию.
10 августа ВМС Украины сообщили о новых временных маршрутах движения гражданских судов в/из черноморских портов. Коридор прежде всего будут использовать для эвакуации судов, которые находятся в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный.
По данным Администрации морских портов Украины (АМПУ) в портах Большой Одессы по состоянию на 23 августа оставались заблокированными шесть судов.
Срыв зерновой сделки: что известно
17 июля в Кремле заявили об остановке действия «зерновой сделки», заключенной при посредничестве ООН и Турции в июле прошлого года, которая позволила разблокировать три украинских порта для экспорта продовольствия.
Также Россия объявила об отзыве гарантий безопасности судоходства в рамках Черноморской зерновой инициативы.
Украина предложила Турции и ООН продолжить работу «зернового коридора» без РФ. В Кремле ответили угрозами на возможность возобновления работы соглашения без России.
Россия начала наносить массированные удары по портовой и зерновой инфраструктуре Украины, атакуя Одессу, Николаев и другие портовые города. В результате обстрелов разрушениям подверглась гражданская инфраструктура, есть погибшие мирные жители.
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия готова «рассмотреть возможность» возвращения к «зерновой сделке», если будут выполнены все ее условия.