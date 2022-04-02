Из Британии не выпустили самолет, связанный с российскими олигархами
Из Британии не выпустили самолет, связанный с российскими олигархами (Фото:terimakasih0 / пixabay)
В Британии утром в субботу, 2 апреля, не разрешили вылететь еще одному самолету, связанному с подсанкционными российскими олигархами.
Об этом сообщил министр транспорта Великобритании Грант Шаппс в Twitter.
«Сегодня утром я не допустил использование еще одного самолета, имеющего связи с российскими олигархами», — написал Шаппс.
По его словам, Британия не будет стоять в стороне и смотреть, как заработавшие миллионы под патронажем российского диктатора Владимира Путина живут в мире, когда проливается невинная кровь.
Война России против Украины — главные события 2 апреля
Правительство Великобритании запретило полеты гражданских российских самолетов в своем воздушном пространстве.
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