Из Британии не выпустили самолет, связанный с российскими олигархами 2 апреля, 19:50 Цей матеріал також доступний українською Из Британии не выпустили самолет, связанный с российскими олигархами (Фото:terimakasih0 / пixabay)

В Британии утром в субботу, 2 апреля, не разрешили вылететь еще одному самолету, связанному с подсанкционными российскими олигархами.

Об этом сообщил министр транспорта Великобритании Грант Шаппс в Twitter.



«Сегодня утром я не допустил использование еще одного самолета, имеющего связи с российскими олигархами», — написал Шаппс.

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По его словам, Британия не будет стоять в стороне и смотреть, как заработавшие миллионы под патронажем российского диктатора Владимира Путина живут в мире, когда проливается невинная кровь.

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This morning I've prevented the use of another jet that has links to Russian oligarchs. We won’t stand by and watch those who’ve made millions through Putin’s patronage live their lives in peace as innocent blood is shed. — Rt Hon Grant Shapps MP (@grantshapps) April 2, 2022

Правительство Великобритании запретило полеты гражданских российских самолетов в своем воздушном пространстве.

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