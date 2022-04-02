Из Британии не выпустили самолет, связанный с российскими олигархами

2 апреля, 19:50
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Из Британии не выпустили самолет, связанный с российскими олигархами (Фото:terimakasih0 / пixabay)

Из Британии не выпустили самолет, связанный с российскими олигархами (Фото:terimakasih0 / пixabay)

В Британии утром в субботу, 2 апреля, не разрешили вылететь еще одному самолету, связанному с подсанкционными российскими олигархами.

Об этом сообщил министр транспорта Великобритании Грант Шаппс в Twitter.

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«Сегодня утром я не допустил использование еще одного самолета, имеющего связи с российскими олигархами», — написал Шаппс.

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По его словам, Британия не будет стоять в стороне и смотреть, как заработавшие миллионы под патронажем российского диктатора Владимира Путина живут в мире, когда проливается невинная кровь.

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Правительство Великобритании запретило полеты гражданских российских самолетов в своем воздушном пространстве.

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Редактор: София Лазарова

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Теги:   Россия Великобритания Олигархи Санкции против России Российские самолеты Война России против Украины

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