БМП, Грады и Искандеры. В Беларуси фиксируют перемещение военной техники в сторону границы с Украиной

16 марта, 03:04
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Грузовики с буквой V в Гомельской области Беларуси (Фото:MotolkoHelp / Twitter)

Грузовики с буквой V в Гомельской области Беларуси (Фото:MotolkoHelp / Twitter)

В Беларуси 15 марта заметили поезд с военной техникой и грузовики с ракетами Искандер. Об этом сообщается в Twitter проекта MotolkoHelp.

Около 16:55 по местному времени на железнодорожной станции Озерище возле Минска заметили поезд с военной техникой, в том числе БМП-2, БМР-1К (предназначена для разведки на поле боя), бронированной разведывательной машиной Кайман и БМП-1КШ.

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https://twitter.com/MotolkoHelp/status/1503746488165453834

Также на автодороге из Минска в направлении Гомеля заметили грузовики, каждый из которых вез по две ракеты для российских комплексов Искандер.

https://twitter.com/MotolkoHelp/status/1503732505924485121

В Гомельской области, которая граничит с Украиной, на шоссе заметили два грузовика с ракетами для российской ЗРК С-400.

https://twitter.com/MotolkoHelp/status/1503708168794296320

В Гомеле на поезде перевозили российские РСЗО Град и артиллерийскую установку калибра 120 мм Нона-К в направлении станции Гомель-Северный, сообщили журналисты.

https://twitter.com/MotolkoHelp/status/1503681513166102532

С военного аэродрома в Лиде Гродненской области продолжают взлетать самолеты, в том числе российские истребители-бомбардировщики Су-34.

https://twitter.com/MotolkoHelp/status/1503805216776495112
https://twitter.com/MotolkoHelp/status/1503785508589260805

По данным журналистов, из Гомельской области, предположительно, запускают ракеты в сторону Украины.

https://twitter.com/MotolkoHelp/status/1503799655095799812
https://twitter.com/MotolkoHelp/status/1503800277413076993

Россия, которая 24 февраля начала полномасштабное вторжение в Украину, использует для своих целей территорию Беларуси. Оттуда на украинскую территорию летят самолеты, ракеты и идет военная техника. Также режим Александра Лукашенко разрешил перевозить по своей железной дороге российские ракеты.

В Генштабе ВСУ не исключают, что белорусская армия поддержит Россию в войне против Украины. По данным СНБО, ФСБ РФ планирует переодеть белорусских военных в российскую форму для вторжения в Украину. Лукашенко утверждает, что армия Беларуси не будет участвовать в войне.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Беларусь Российская военная техника Россия-Беларусь Война России против Украины

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