КамАЗы, бензовозы и Точки-У. В Беларуси продолжают фиксировать перемещение военной техники в сторону границы с Украиной 30 марта, 21:18 Цей матеріал також доступний українською Колонна российской техники движется по территории Беларуси в сторону границы с Украиной, 30 марта 2022 года (Фото:MotolkoHelp / Twitter)

На территории Беларуси возле границы с Украиной 30 марта снова фиксировали колонны российской военной техники. Об этом сообщает проект MotolkoHelp в Twitter.

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В частности, по данным журналистов, по трассе Р35 в сторону Брагина (Гомельская область) ехала колонна из 14 единиц техники, среди которой — бронированные грузовики Урал и Урал Торнадо-У, а также, предположительно, БТР.



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Из Могилева в сторону Гомеля по трассе М8 проехали десять российских КамАЗов с буквой V на борту. На трассе М5 возле Жлобина также заметили большую колонну российской техники с буквой V, которая двигалась в направлении Гомеля.



По трассе М5 в сторону Гомеля также проехала колонна из 35 единиц российской военной техники с буквой V — журналисты различили БТР-80, бензовозы, КамАЗы с кузовами КУНГ и пункт управления АПЕ-5.

Утром на трассе М10 заметили еще одну колонну, в которой было около девяти КамАЗов, восемь российских комплексов Точка-У и несколько БТР-82а. Российская техника, помеченная буквой V, ехала из Речицы в сторону Гомеля.

Белорусская служба Радио Свобода также опубликовала фото погрузки российской военной техники на платформы на станции Новобелицкая в Гомеле. По данным журналистов, только гусеничной техники на составе 45−50 единиц. Местный житель заявил, что российские военные «оккупировали» Новобелицкий микрорайон и находятся везде — от бань до магазинов.

Россия, которая 24 февраля начала полномасштабное вторжение в Украину, использует для своих целей территорию Беларуси. Оттуда на украинскую территорию летят самолеты, ракеты и идет военная техника. Также режим Александра Лукашенко разрешил перевозить российские ракеты по своей железной дороге. В белорусские морги свозят тела убитых в Украине российских оккупантов, а в белорусские больницы — раненых.

Также, по данным Генштаба ВСУ, российские подразделения отходят на территорию Беларуси, чтобы восполнить огромные потери, которые они понесли в результате боев с украинскими военными.

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