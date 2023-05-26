Появилось видео момента удара украинского дрона по российскому кораблю-разведчику Иван Хурс

26 мая, 14:27
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В Минобороны подтвердили, что российский военный корабль Иван Хурс атаковал украинский морской дрон (Фото:Скриншот видео NV/Telegram)

В Минобороны подтвердили, что российский военный корабль Иван Хурс атаковал украинский морской дрон (Фото:Скриншот видео NV/Telegram)

Появилось видео с моментом удара украинского морского дрона по российскому кораблю-разведчику Иван Хурс.

Запись с моментом поражения вражеского военного корабля опубликовало издание УП. Его предоставили источники в военных кругах.

На видео непосредственно зафиксирован удар по судну.

Видео дня

Российские так называемые «военкоры» заявили, что корабль Черноморского флота РФ Иван Хурс около 05:30 утра 24 мая, атаковали неустановленные «морские дроны» в 74 километрах к северу от Босфора в Черном мое.

В Минобороны РФ подтвердили эту атаку, заявив, что беспилотные катера якобы «уничтожены» в 140 км к северо-востоку от пролива Босфор, где корабль якобы «охранял» газопроводы Турецкий поток и Голубой поток (в экономической зоне Турции).

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По данным украинских СМИ, Иван Хурс получил повреждения в результате атаки морских дронов. Также, по данным журналистов, есть пострадавшие в результате атаки.

«Есть значительные повреждения корпуса и оборудования. Сейчас россияне поспешно ремонтируют», — заявил источник журналистов.

25 мая Министерство обороны Украины подтвердило, что российский военный корабль Иван Хурс был атакован украинским надводным дроном.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Черное море Российский корабль Война России против Украины морской дрон-камикадзе

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