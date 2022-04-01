Макрон встретился с мэром Мелитополя Федоровым, освобожденным из плена оккупантов 1 апреля, 19:57 Цей матеріал також доступний українською Эммануэль Макрон и Иван Федоров, 1 апреля 2022 года (Фото:Emmanuel Macron / Twitter)

Президент Франции Эммануэль Макрон встретился с мэром Мелитополя Запорожской области Иваном Федоровым, которого освободили из плена российских оккупантов.

Война России против Украины — главные события 1 апреля

В Twitter Макрона сказано, что его поразила история Федорова:



«Невозможно представить, что испытал мэр Мелитополя, которого похитила российская армия. Теперь он на свободе и рассказывает об этом. Его история ошеломила нас. Я выразил ему и украинским депутаткам наше восхищение и поддержку. Мы с Украиной до конца и полны решимости».

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Как сообщает телеканал BFM TV, встреча Макрона с Федоровым прошла в Елисейском дворце, перед его переговорами с президентом Украины Владимиром Зеленским. Также Федорова принял председатель французского Сената Жерар Ларше.



11 марта российские оккупанты похитили мэра Мелитополя Ивана Федорова. Как рассказал советник главы МВД Антон Геращенко, причиной стало то, что мэр отказался сотрудничать с оккупантами. После похищения мэра депутат местного горсовета от партии Оппозиционный блок Галина Данильченко пошла на сотрудничество с оккупантами и призвала жителей не сопротивляться.

16 марта Федоров был освобожден. В Офисе президента сообщили, что его обменяли на девятерых пленных российских срочников.

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