Итоговое коммюнике саммита. Будем поддерживать Украину столько времени, сколько потребуется — лидеры G7 20 мая, 14:47 Саммит Большой семерки в Хиросиме (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

Лидеры Большой семерки в субботу, 20 мая, согласовали итоговое коммюнике саммита в Хиросиме, заявив, что «будут продолжать непоколебимую поддержку Украины столько, сколько потребуется для достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира».

Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Японии.

В заявлении лидеры Большой семерки отметили, что «более чем когда-либо объединены в нашей решимости ответить на глобальные вызовы современности и проложить курс на лучшее будущее».

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«Мы делаем конкретные шаги, чтобы поддерживать Украину столько времени, сколько потребуется на фоне незаконной агрессивной войны России», — говорится в заявлении.

Лидеры G7 в очередной раз заявили, что «самым решительным образом осуждают агрессивную войну России против Украины, которая является серьезным нарушением международного права».

«Мы подтверждаем нашу непоколебимую поддержку Украины столько, сколько потребуется для достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира. Мы обнародовали заявление лидеров G7 по Украине, и с четкими намерениями и конкретными действиями, изложенными в нем, мы обязуемся усилить нашу дипломатическую, финансовую, гуманитарную и военную поддержку Украины, увеличить потери для России и тех, кто поддерживает ее военные усилия», — говорится в коммюнике.

В документе указаны и другие результаты, которых удалось достичь на саммите лидеров G7 — интенсификация усилий в сфере разоружения и нераспространения ядерного оружия, переход к экономике чистой энергии будущего, запуск Хиросимской декларации действий для устойчивой глобальной продовольственной безопасности, а также выделение до 600 миллиардов долларов на финансирование качественной инфраструктуры через Партнерство для глобальных инвестиций в инфраструктуру.

19 мая в японском городе Хиросима стартовал саммит лидеров стран G7. 20 мая украинский лидер Владимир Зеленский прилетел в Хиросиму, чтобы принять участие в саммите.

Президент Украины уже провел переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, британским премьером Риши Сунаком и итальянским премьер-министром Джорджей Мелони.

21 мая Зеленский примет участие в сессии «мира и стабильности» с участием лидеров G7 и приглашенных стран, которые не являются членами Большой семерки.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что Владимир Зеленский встретится с президентом США Джо Байденом во время визита в Хиросиму.



Также Зеленский планирует провести переговоры с премьер-министром Японии Фумио Кисидой.