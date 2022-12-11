«Мы молча подносим патроны». Итогом войны России против Украины станет распад империи — казахстанский активист 11 декабря, 18:06 Эксклюзив НВ Бойцы 93-й ОМБр Холодный Яр на бахмутском направлении (Фото:Константин и Власть Либеровы)

Имперская Россия никогда не смирится с независимостью Казахстана, считает казахстанский общественный деятель и активист Арман Шураев.

«В этом смысл империи — завоевывать и порабощать соседние народы и страны. Поэтому я уверен, что итогом войны России в Украине станет распад Российской империи. И мы этого ждем. Я думаю, что мы этому тоже [способствуем] - молча подносим патроны», — рассказал Шураев в эфире Радио НВ.

Видео дня

Если Россия совершит некие агрессивные действия в сторону Казахстана, по мнению активиста, это объединит народ, который проживает в стране.

«В Казахстане, думаю, на самом деле эта агрессия станет причиной того, что нация объединиться. Причем речь идет не только о казахах, а вообще о народе Казахстана. <...> Я уверен, что в Казахстане [будет обороняться] именно тероборона, не военнослужащие. Потому что, к сожалению, генералитет нашей армии на 90% это выпускники российской академии Генерального штаба. Потому ждать от них, что они будут давать серьезный отпор, а не перейдут на сторону врага, не приходится», — добавил Шураев