Что Си Цзиньпин так и не сказал Путину и какие факты стоит знать о снарядах с обедненным ураном на фоне истерики РФ — ISW 22 марта, 10:46 Си и Путин на государственном приеме в Кремле, 21 марта 2023 (Фото:Sputnik/Pavel Byrkin/Kremlin via REUTERS)

Завершение визита Си Цзиньпина в Москву подтвердило, что именно Пекин теперь доминирует в российско-китайских отношениях: Владимиру Путину пришлось взять на себя гораздо больше обязательств, чем озвучил лидер КНР. Российский диктатор, вероятно, не добился от него максимальной поддержки.

Об этом говорится в новой сводке Института изучения войны.

Второй день визита Си Цзиньпина в Москву и его новые встречи с Владимиром Путиным подкрепили предположение аналитиков ISW о том, что диктатор не смог добиться неограниченного двустороннего партнерства с Китаем, на которое он, вероятно, надеялся. 21 марта Путин и Си подписали Совместное заявление РФ и КНР о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии. В нем отмечается, что российско-китайские отношения являются всеобъемлющими и стратегическими и находятся на самом высоком уровне в истории. Среди других дипломатических обещаний заявление очерчивает ряд двусторонних намерений и подтверждает приверженность обеих странам государственному суверенитету и территориальной целостности друг друга. Однако обязательства, которые берут на себя Си и Путин, заметно неравные, что указывает на приверженность Китаю более сдержанной версии российско-китайских отношений, чем, вероятно, желает Путин.

Видео дня

Си восхвалял Путина, подтвердил приверженность Китая России в Совбезе ООН и акцентировал позицию Пекина относительно политического урегулирования войны в Украине. Однако китайский лидер не пошел дальше этих заявлений. В то время как Путин, напротив, объявил о ряде мер, свидетельствующих об ориентации России на Китай и зависимости от него в энергетическом и экономическом секторах, что выглядит очень односторонним по сравнению с обязательствами Си.

Кроме того Си Цзиньпинь публично не сигнализировал о намерении оказать поддержку российской войне в Украине, кроме расплывчатых дипломатических заявлений. Аналитики ISW считают, что это меньше, чем Путин надеялся получить в ходе переговоров. «Путин, вероятно, провалил попытки добиться именно того типа партнерства [с КНР], которое ему необходимо и которого он жаждем, поэтому Си, вероятно, покинет Москву, получив [от Кремля] более односторонние гарантии, чем Путин того бы хотел », – резюмируют эксперты Институты. Они также подчеркивают, что в заявлениях после переговоров не было традиционной дипломатической формулировки о том, что стороны достигли "окончательных и существенных договоренностей". Вместо этого прозвучали только слова Путина о том, что между Россией и Китаем произошел «очень предметный и откровенный обмен мнениями».

Путин использовал информацию о предоставлении Украине западных боеприпасов, изготовленных с использованием обедненного урана, как повод для усиления своей информационной кампании, направленной на сдерживание западной помощи Украине и возложение ответственности за переговоры на Запад. Путин исказил информацию, заявив, что Запад начинает передавать Украине оружие якобы «с ядерной составляющей» и подчеркнул, что это будто бы демонстрирует неготовность Запада к «мирному урегулированию». Относительно боеприпасов, которые Британия пообещала предоставить Украине, ISW разъясняет: такие противотанковые боеприпасы обычно изготавливают с использованием обедненного урана — то есть урана, менее радиоактивного, чем природного — из-за его высокой плотности, а значит и дополнительного проникающего эффекта. Такие боеприпасы невозможно использовать для производства ни ядерного, ни радиологического оружия, отмечают аналитики. Путин стремится подать предоставление снарядов с использованием обедненного урана как эскалацию, чтобы сдержать помощь Запада — несмотря на то, что они не содержат никаких расщепляемых или радиологических материалов.

Путин готовится использовать в качестве оружия в интересах Кремля период председательства России в Совете Безопасности ООН (СБ ООН), которое формально должно начаться с 1 апреля. Представитель России в ООН Василий Небензя 21 марта заявил, что в начале апреля РФ планирует провести «неформальное заседание СБ ООН» для обсуждения «реальной ситуации» с «украинскими детьми, вывезенными в Россию» [незаконно депортированными]. При этом Небензя утверждает, что Москва будто бы планировала такое заседание еще до того, как Международный уголовный суд (МУС) выдал ордеры на арест Путина и российского уполномоченного по правам ребенка Марии Львовской-Беловой именно из-за продолжающейся депортации украинских детей в Россию. Кроме того, во время визита Си Цзиньпина Путин озвучил немало заявлений и комментариев относительно якобы приверженности России ООН, Совету Безопасности ООН и уставу ООН. Вместе взятые, комментарии Небензи и Путина свидетельствуют о том, что Россия продолжает использовать свое место в СБ ООН как площадку для проектирования позиции российских властей и готовится использовать его как собственное оружие в ближайшие месяцы, включая свое право вето.

ЧВК Вагнера может вскоре потерять значительную часть своих наемников-заключенных, поскольку у многих из них истекают их шестимесячные военные контракты. Минобороны Великобритании подсчитало, что тысячи осужденных, завербованных осенью 2022 года, могут быть освобождены и «помилованы» в ближайшие недели, учитывая, что ПВК Вагнера похоже, придерживается своих обещаний об освобождении бывших узников после шести месяцев службы. Это лишь усугубит дефицит живой силы у «вагнеровцев», поскольку Кремль также заблокировал Пригожину возможностьвербовать дополнительных заключенных.

Другие выводы аналитиков ISW за прошедшие сутки:

Российские войска продолжают ограниченные наступательные действия на линии Купянск-Сватово-Кременная;



войска РФ за сутки не добились никаких подтвержденных успехов в Бахмуте и его окрестностях и продолжали наступательные действия вдоль окрестностей Донецка;

Кремль продолжает кампании скрытой мобилизации, вербуя мужчин по всей России для контрактной службы, чтобы избежать объявления второй волны мобилизации;

российская оккупационная « власть» продолжает содействовать депортации украинских детей в Россию;

власть» продолжает содействовать депортации украинских детей в Россию; российские ФСБ и Росгвардия возбудили уголовное дело в отношении заместителя начальника Центрального округа Росгвардии генерал-майора Вадима Драгомирецкого — по подозрению в получении многомиллионных взяток и злоупотреблении служебным положением. ISW предполагает, что Кремль может использовать обвинения в растрате средств для устранения попавших в немилость чиновников.

Карты боевых действий: битва за Бахмут, бои на Донбассе, в Запорожской и Харьковской областях

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW