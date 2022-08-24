«Положение существенно ухудшилось». В Минобороны Британии рассказали о «достижениях» РФ за полгода войны против Украины

24 августа, 09:27
Спустя шесть месяцев войны положение российской армии ухудшается (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Спустя шесть месяцев войны положение российской армии ухудшается (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

По информации Министерства обороны Великобритании, за полгода войны против Украины Россия не достигла большинства своих целей, ослабила свои дипломатические и экономические позиции, а также состояние армии.

В сводке ведомства в Twitter говорится, что Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с целью свергнуть правительство и оккупировать большую часть страны. К апрелю российское руководство поняло, что это не удалось, и вернулись к более скромным целям на востоке и юге Украины.

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«Наступление на Донбассе продвигается минимально, и Россия ожидает крупной украинской контратаки. В оперативном отношении Россия испытывает нехватку боеприпасов, транспортных средств и личного состава», — говорится в сообщении.

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https://twitter.com/DefenceHQ/status/1562303394664300544

В ведомстве подчеркнули, что моральный дух во многих подразделениях низкий, положение армии значительно ухудшилось. Дипломатическое влияние России уменьшилось, а долгосрочные экономические перспективы — мрачные.

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«После шести месяцев война РФ оказалась для нее дорогостоящей и нанесла стратегический ущерб», — отметили в британском Минобороны.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Россия Великобритания Армия России Война России против Украины

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