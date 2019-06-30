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«Великий день для всего мира». Итоги внезапных переговоров Трампа и Ким Чен Ына — главное

Вчера, 18:49
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REUTERS/Kevin Lamarque

Дональд Трамп и Ким Чен Ын

В воскресенье, 30 июня, президент США Дональд Трамп провел незапланированные переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне на границе двух Корей.

Лидеры двух стран договорились возобновить переговоры по ядерному разоружению КНДР.

Для этого США и КНДР создадут команды переговорщиков, которые встретятся уже в ближайшие две-три недели.

США пока отказываются отменять наложенные на КНДР экономические санкции, но не исключено их послабление.

Трамп стал первым президентом США, который ступил на землю Северной Кореи.

Напомним, первая встреча Трампа и Ким Чен Ына состоялась в июне 2018 года в Сингапуре, вторая прошла в феврале 2019 года в Ханое.

Теги:   Ким Чен Ын КНДР США Дональд Трамп

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