Кулеба об итогах саммита НАТО: Украина получит артиллерию и бронетехнику, решения по системам ПВО Patriot пока нет 30 ноября, 15:56 Кулеба рассказал о результатах саммита НАТО для Украины (Фото:Stoyan Nenov/Pool/Reuters)

Страны-члены НАТО предоставят Украине артиллерию и бронетехнику, по системам ПВО Patriot пока нет решения, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба по итогам встречи министров иностранных дел в Бухаресте в среду, 30 ноября.

Об этом сообщает корреспондент НВ.

«Я не могу объявить конкретные страны и конкретные типы вооружения. Но речь идет о предоставлении и артиллерии, и бронированных машин ( это там может быть БМП, БМД — это уже нюансы), новые снаряды. Это из самого большого, что было озвучено. И мы не считаем возможные, но более мелкие вещи — вроде патронов, гранат и всего прочего», — сказал Кулеба.

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Глава МИД подчеркнул, что Украина заинтересована в получении ПВО Patriot, соответствующие переговоры ведутся с США и Германией.

«Большая история — это Петриоты. Здесь решения пока нет. Но мы заинтересованы в получении системы, которую немцы предложили Польше. И эту тему сегодня обсуждал с госсекретарем США, а завтра буду обсуждать с министром иностранных дел Германии», — рассказал Кулеба.

Также он сообщил, что в одной из стран найдены трансформаторы, которые могут быть предоставлены Украине.

«Что касается энергетического блока, то здесь действительно максимальная мобилизация, генераторы, трансформаторы. Буквально идя на эту пресс-конференцию, я получил еще одно сообщение от одного из министров о том, что они нашли трансформаторы у себя на складе, которые подходят для Украины, и уже мы в оперативном режиме начали заниматься доставкой», — рассказал Кулеба.

29−30 ноября в румынском Бухаресте прошел знаковый саммит НАТО. Министры иностранных дел Альянса собрались в том же городе, где 14 лет назад было подтверждено, что Украина и Грузия станут членами Альянса, однако странам в итоге не разрешили присоединиться к Плану действий по членству в НАТО.

Глава МИД заявлял, что на саммите НАТО в Бухаресте главными темами для Украины являются системы ПВО Patriot и трансформаторы.



Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил на полях саммита, что страны Альянса обсуждают возможность поставки Украине систем ЗРК Patriot, продолжается дискуссия.