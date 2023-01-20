Резников: Не о всей западной помощи можно говорить, но есть прорыв по Leopard 20 января, 22:11 Резников сообщил, что страны достигли «оптимистического прорыва по танкам Leopard (Фото:TT_TTINFO/Twitter)

Глава Минобороны Алексей Резников сообщил, что некоторые страны на заседании в формате Рамштайн объявили о своих пакетах помощи «за закрытыми дверями». Также, по его словам, был достигнут «оптимистический прорыв» в вопросах танков Leopard-2.

«Некоторые страны тоже сегодня называли свои пакеты помощи, но это делалось в режиме за закрытыми дверями, поэтому не все можно сегодня говорить. Единственное, что могу сказать — это дает мне дополнительные аргументы для оптимизма, поскольку речь идет о мощном усилении наших Вооруженных сил, сектора безопасности и обороны», — сказал Резников в комментарии Liga.

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По танкам Leopard-2 Резников сообщил, что страны достигли «оптимистического прорыва». Министр пояснил, что сегодня участники встречи пришли к согласию, что страны, имеющие на вооружении Leopard-2, могут начинать учебные курсы для украинских танковых экипажей.

«Конечно, пока решение немецкой стороны важно, и мы получили понимание, что препятствий по подготовке наших экипажей для стран-партнеров, по подготовке наших военных на Leopard нет», — сказал Резников.

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По его словам, поставки самолетов на сегодняшней встрече не обсуждалось, а следующий Рамштайн планируется в середине февраля.

В пятницу, 20 января, прошла восьмая международная встреча в формате Рамштайн, во время которой представители 54 стран обсуждали военную помощь Украине.

Германия не приняла решение о передаче танков Leopard Украине, но представители стран, в которых есть немецкие Leopard 2, провели встречу на полях Рамштайна.

Накануне Владимир Зеленский говорил, что ряд стран готовы поставить Украине Leopard 2 и ждут только разрешения Германии. Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий не исключил, что Варшава может передать Киеву танки, не дожидаясь согласия Германии.