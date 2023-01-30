Полный провал для Москвы и новые ставки для Запада. Главные выводы по итогам восьмого «Рамштайна» — британский военный аналитик 30 января, 15:58 Польская САУ AHS Krab на линии фронта в Донецкой области, январь 2023 года (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Если Россия хотела вызвать раскол в западном альянсе и спровоцировать разногласия между Киевом и его союзниками, она идет по неверному пути: поддержка Украины остается единой, что по-настоящему страшит Москву.

Об этом в своей новой колонке по итогам недавнего восьмого "Рамштайна" пишет Лоуренс Фридман, заслуженный профессор военных исследований Королевского колледжа Лондона.

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По его словам, реакция российской пропаганды на новые объявленные пакеты помощи Украине демонстрирует, что в России осознают существенность будущих поставок.

«Хотя официальная российская линия наполнена беспечностью, уверяя, что это новое вооружение мало что изменит, появляются и признаки беспокойства. Одна из его причин состоит в полном провале попыток Москвы принудить и уговорить западные (и особенно европейские) страны отказаться от поддержки Украины или, по крайней мере, провале надежд на то, что они устанут от войны и забудут моральные и геополитические императивы, которые привели их к выполнению обязательств, взятых перед Украиной», — пишет Фридман.

Он также поясняет, почему все попытки России спровоцировать раскол в рядах западных союзников Украины до сих пор остаются неудачными. «Одна из причин, по которой даже самые равнодушные члены НАТО считают, что у них нет иного выбора, кроме как поддержать Украину, заключается в том, что Путин не предложил ничего, что свидетельствовало бы о том, что он заинтересован в дипломатическом решении конфликта, кроме как на своих максималистских и хищнических условиях», — заключает аналитик.

Фридман констатирует, что на самом деле масштабы поставок, подтвержденные на встрече в Рамштайне, впечатляют и говорят об ужесточении западных взглядов. По его словам, фактически страны Запада признают, что война сейчас достигает критического момента, поскольку обе стороны готовятся к своим весенним наступлениям, и что в настоящее время перспективы переговоров отсутствуют. А Украина теперь получает больше шансов победить в этих предстоящих битвах.



«Но масштаб поддержки также увеличивает ставки. Удастся ли сохранить такую степень поддержки, если Украина не сможет совершить очередной военный прорыв? Может ли перспектива затянувшейся тупиковой ситуации побудить тех на Западе, которые беспокоятся о бессрочной поддержке Киева, вновь призвать к переговорам?» — озвучивает самые сложные вопросы ближайшего будущего Фридман.

По его мнению, на данный момент западные правительства доверяют Вооруженным силам Украины «разумно и профессионально использовать их растущие возможности». «Они не могут найти другой способ привести войну к удовлетворительному завершению. Если не будет военных прорывов, то общая картина не изменится, но будет труднее проследить путь вперед. Украину не бросят внезапно, но мы можем ожидать, что будущая поддержка будет менее существенной и больше направленной на сохранение жизнеспособности Украины и менее ориентированной на ее победу», — заключает Фридман.

Поэтому новые пакет помощи он называет своего рода тестом — «но не на то, сможет ли он увеличить потери России, а на то, сможет ли он сделать возможной победу Украины».

Помимо обещанных поставок танков, о которые уже после Рамштайна заявили США и Германия, пакет США стоимостью около $2,5 млрд включает 59 боевых машин Bradley, 90 бронетранспортеров Stryker, системы ПВО и десятки тысяч ракет и артиллерийских снарядов. Девять наиболее решительных сторонников Украины, в том числе Великобритания, объявили о ряде новых шагах, которые включали большое количество боеприпасов, зенитных орудий, а также 600 ракет Brimstone из Великобритании, 19 гаубиц Caesar французского производства из Дании и шведскую артиллерийскую систему Archer.

