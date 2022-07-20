Поставки вооружений, амуниции, тренировки ВСУ. Резников рассказал о результатах встречи в формате Рамштайн

20 июля, 22:33
Оборонный саммит в поддержку Украины на базе Рамштайн, архивное фото (Фото:Міноборони України via Facebook)

Оборонный саммит в поддержку Украины на базе Рамштайн, архивное фото (Фото:Міноборони України via Facebook)

Глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщил, что на встрече Контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн западные партнеры пообещали Украине поставки вооружений, амуниции и тренировки украинских военных.

«По договоренностям с коллегами, держим интригу относительно львиной доли действующих и новых пакетов помощи, включающих поставки вооружений, амуниции, тренировки наших воинов и многое другое. Сначала их ощутит враг на поле боя», — написал Резников в Facebook.

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Он добавил, что позитивным сигналом встречи являются новые обязательства партнеров, которые «касаются и суши, и моря, и неба».

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Он напомнил, что США на этой неделе планируют объявить о новом пакете военной помощи, который будет включать четыре системы М142 HIMARS.

«Среди прочего, участникам встречи был представлен обзор результатов противостояния на поле боя, в первую очередь — потерь российских оккупантов в живой силе, технике, способностях российской армии в целом. Это поразительные цифры. Которые доказывают, что Украина на самом деле является щитом Европы», — отметил он, добавив, что обзор был подготовлен партнерами на основе их данных и оценок.

https://www.facebook.com/reznikovoleksii/posts/456260489843641
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Резников подчеркнул, что ряд стран прямым текстом заявили, что никакой «усталости» от войны в Украине нет и не будет, а общая позиция участников Рамштайна — поддерживать Украину до победы.

Он также отметил, что многие партнеры готовы тренировать украинских военных и это создаст условия для увеличения объема поддержки.

В среду, 20 июля, в онлайн-формате состоялась четвертая международная встреча в формате Рамштайн — переговоры о военной поддержке Украины, которые собирают представителей оборонных ведомств более 50 стран мира.

https://www.youtube.com/embed/pVonFEASaQU
Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Минобороны Украины Алексей Резников

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