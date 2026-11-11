11 ноября в Абу-Даби завершились двухдневные переговоры делегаций Украины, США и России, прошедшие в таком формате впервые с февраля. NV собрал главное, что известно на данный момент о деталях и итогах этих встреч в трехстороннем формате.

Раунд трехсторонних переговоров 10 ноября длился около четырех часов, тогда как 11 ноября переговоры были значительно короче и длились около двух часов.

Украинская делегация озвучила три главных достижения переговоров

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Все их перечислил в качестве «достижений» участник украинской переговорной группы Давид Арахамия, лидер парламентской фракции Слуга народа, на совместном брифинге с американцами после завершения второго дня переговоров 11 ноября. Россияне проводили брифинг отдельно.

Договоренность о масштабном обмене пленными. Арахамия заявил, что этот обмен станет «одним из крупнейших, если не самым крупным», и «это уже большое достижение». Американский представитель Джаред Кушнер и глава российской делегации Владимир Мединский также подтвердили договоренность об обмене. Кушнер и Арахамия заявили, что количество людей будет согласовано и озвучено позже, вероятно, его уточнят уже 12 ноября. Владимир Зеленский 10 ноября сообщал о возможном формате обмена 1000 на 1000 или 1500 на 1500 пленных.

Перспектива преобразования трехстороннего формата в многосторонний с участием Европы. Арахамия назвал вторым достижением само проведение встречи в ОАЭ, подчеркнув, что еще «шесть месяцев назад мы думали, что до весны [2027 года] мы вообще не сможем возобновить трехсторонние переговоры». «Более того, я думаю, что мы движемся к цели, чтобы это были не трехсторонние, а многосторонние переговоры. Ведь если мы говорим о безопасности в Европе после войны, а Украина является частью Европы, то европейцы должны сидеть за столом вместе с нами и обсуждать, какой будет архитектура безопасности Европы». В Абу-Даби были отдельно проведены переговоры между делегациями Украины, США, представителями НАТО, Еврокомиссии, Великобритании, Германии, Франции и Италии; россияне в них не участвовали. В совместном заявлении все участники этих переговоров с европейцами подчеркнули, что «любые будущие договоренности должны уважать суверенитет, территориальную целостность и право на самостоятельное принятие решений, а также предусматривать надежные гарантии безопасности для Украины».

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«Большой прогресс» по ряду вопросов и перспектива решений до Нового года. Описывая «третье достижение» по итогам переговоров, Арахамия заявил: «Это другие вопросы, которые мы не можем раскрыть сейчас — но по ним мы достигли большого прогресса». Обращаясь к Виткоффу и Кушнеру, он дал понять, что эти вопросы американские посланники обсудят во время визита в Москву, а затем с Украиной в Дублине. Поэтому украинская делегация будет ждать от американцев скорейшего согласования новой даты следующего раунда переговоров, подчеркнул Арахамия. «У нас есть хороший импульс, чтобы достичь решений до Нового года», — добавил он. В свою очередь, Умеров подчеркнул, что в Абу-Даби «стороны смогли прямо изложить свои позиции, по которым остаются существенные разногласия». «Впереди ещё много сложной работы, но возможности для продолжения переговорного процесса есть», — считает он.

Уиткофф и Кушнер встретятся с Путиным и Зеленским в ближайшие дни

Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер уже в четверг, 12 ноября, встретятся с Владимиром Путиным в Москве, а затем отправятся в Дублин (Ирландия), где намерены встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как заявил Кушнер, в Москве они с Уиткоффом хотят обсудить «итоги сегодняшних переговоров и попытаться добиться дальнейшего прогресса по затронутым вопросам, поскольку видим здесь определенные перспективы и возможности». «После этого мы полетим в Дублин, где встретимся с президентом Зеленским, чтобы проинформировать его о результатах и более подробно проработать идеи, которые возникли у нас сегодня», — добавил Кушнер на брифинге после переговоров в Абу-Даби. Отвечая на вопрос о том, есть ли планы отнсительно личной встречи Зеленского и Путина, Кушнер ответил, что РФ хочет увидеть «больший прогресс, достигнутый до того». «Очевидно, что между лидерами нет большого доверия или любви», — добавил он.

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Личная встреча между Зеленским и Путиным как исключительное условие для обсуждения территориальных вопросов до сих пор оставалась ключевым требованием Украины.

«Один из самых жестких» раундов. Россия привезла строгие директивы и лгала о захваченных землях Донбасса

Подводя итоги второго дня переговоров, Давид Арахамия заявил, что этот раунд переговоров в Абу-Даби был «одним из самых жестких». Он подчеркнул, что может сделать такой вывод по сравнению с другими переговорами, в которых участвует с 2022 года. «Россияне приехали с очень-очень строгими директивами, и было очень трудно смягчить тон обсуждения», — отметил Арахамия. Он поблагодарил американских переговорщиков за попытку «структурировать» разговор посредством обсуждения «послевоенной картины для обеих стран», что «открыло диалог, и мы начали работать продуктивнее».

По итогам первого дня переговоров также стало известно, что российская делегация пыталась настаивать на своих вымышленных достижениях на фронте и на Донбассе в частности, о чем сообщил Владимир Зеленский после отчета украинской делегации. «Они [украинская делегация в Абу-Даби] рассказали, что россияне считают и утверждают, что уже оккупировали половину [той части] Донбасса, которая на самом деле находится под нашим контролем. Это были военные офицеры, российская разведка, и они серьезно об этом говорили. Наша команда сказала им: «Мы не понимаем, как вы вообще можете говорить такие вещи. У нас есть видеозаписи, снимки и другие доказательства того, что эти территории находятся под нашим контролем», — подчеркнул президент.

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Украина выдвинула требование о прямой встрече Зеленского и Путина

Как подчеркнул Зеленский, ключевой проблемой переговоров остается то, что «Путин живет в другой реальности». «Конечно, он будет рассказывать американцам, что ему нужно один-два месяца, чтобы полностью оккупировать восток Украины. Я тоже могу нарисовать ему рисунок, на котором полностью оккупирую Россию. Но ведь это неправда. Положительным моментом стало то, что американская сторона подтвердила украинскую оценку того, что происходит на поле боя», — подчеркнул Зеленский.

Именно поэтому, добавил он, Украина настаивает на переговорах на уровне лидеров и поднимала этот вопрос на переговорах в Абу-Даби. «Есть много вопросов [для обсуждения только лидерами]. Например, мы говорили о городе Херсоне, где разграничение проходит по реке. Россияне контролируют один берег, мы — другой. Но люди хотят жить вместе на обоих берегах. Это украинский город. Такие вопросы деликатные, но мы должны о них говорить», — подчеркнул Зеленский. В то же время он выразил сомнение, что Россия готова к двусторонней встрече лидеров.

В свою очередь, Джаред Кушнер сказал, что, по его мнению, «было бы замечательно», если бы Зеленский и Путин встретились лично для проведения дальнейших переговоров, но признал, что «россияне заявили, что хотели бы увидеть больший прогресс, прежде чем это произойдет».

Гарантии безопасности были среди тем, но Украина настаивает на первоочередном прекращении огня

Глава украинской делегации Рустем Умеров подтвердил, что в трехстороннем формате «Украина-США-Россия» обсуждались вопросы послевоенного восстановления. Также известно, что среди тем трехсторонних переговоров были вопросы гарантий безопасности — для Украины и Европы в целом, в частности формирование новой архитектуры европейской безопасности. Отдельно обсуждались требования РФ относительно так называемых гарантий безопасности для неё.

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В то же время Украина настаивает на том, что первым шагом к всему этому должно стать прекращение войны и гарантии безопасности для Украины, подчеркнул Умеров.

Неофициальные данные: Украина отвергла предложение США «перерисовать» админграницы Донбасса

Издание The Telegraph сообщило, что Украина отклонила предложение США о пересмотре административных границ своих регионов, направленное на разблокирование мирных переговоров с Россией. Ранее The Economist сообщал, что американские переговорщики предлагают изменить границы Донецкой и Луганской областей для завершения войны — мол, чтобы Путин мог заявить о своей «победе» и о захвате Донбасса.

Однако украинский источник, близкий к переговорам, сообщил The Telegraph, что «делегация Украины никогда не обсуждала никаких уступок в отношении каких-либо территорий, оккупированных Россией». «Украина никогда этого не признает — ни де-факто, ни де-юре. И это всегда была наша позиция за столом переговоров», — отметил собеседник.