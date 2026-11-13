— Я могу ошибаться, но у меня создалось впечатление, что главная задача сейчас, стоящая перед украинскими переговорщиками, чтобы все-таки о чем-то договориться с россиянами до зимы. В том смысле, что мы хотим остановить вероятную гуманитарную катастрофу в Украине. А Владимир Путин, кремлевский диктатор, на самом деле всем указывает, что «нет, я как раз хочу, чтобы гуманитарная катастрофа в Украине произошла, и уже весной, возможно, будут совсем другие настроения». Насколько, по твоему мнению, справедлива такая оценка?

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— Во-первых, это первая встреча переговорных групп за девять месяцев, то есть не встречалась еще со времен, когда началась военная операция в Иране. Были отдельные контакты, созвоны, но полноценной работы, именно трехсторонней, не было.