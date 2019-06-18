Итоги. Как прошел первый президентский визит Зеленского в Париж — все подробности Сегодня, 15:37 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Philippe Wojazer Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон REUTERS/Philippe Wojazer

Работа Нормандского формата стала одной из тем, которые обсуждали Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон в Париже.



На совместной пресс-конференции Макрон заявил, что Франция готова провести встречу лидеров нормандской четверки для урегулирования ситуации на Донбассе.

Глава Франции заверил, что готов поддержать Украину в намерении вернуться к Минскому формату для установления мира в стране, а также — в налаживании диалога с Россией. Он отметил, что для встречи сторон необходимы основания в виде определенных шагов. В частности, следует прекратить огонь.

«Президент Зеленский сказал, что приоритет его мандата — восстановить мир и заставить оружие замолчать. Пойти на путь переговоров, и мы хотим вернуться к Минскому формату, чтобы страна вернулась к миру. Я уверяю, что я готов поддержать вас в этом намерении, а также в диалоге с Россией», — отметил Макрон.

РФ и Совет Европы

Макрон также добавил, что не хочет допустить полного выхода России из Совета Европы. Он уверен, что от таких действий страдает не русское государство, а граждане России.

В Парламентской ассамблее Совета Европы нет оснований для возвращения российской делегации

По словам Макрона, принадлежность России к организации позволяет гражданам страны подавать иски против российского государства. Если Россия будет исключена, это станет невозможным. Поэтому с председательством Финляндии страны начали консультации, чтобы вернуть Россию.

Однако он добавил, что санкции против Российской Федерации будут продолжены, пока не будут выполнены условия.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Парламентской ассамблее Совета Европы нет оснований для возвращения российской делегации, ведь страна ничего для этого не сделала. По его мнению, рано говорить о снятии санкций, пока Украина не вернула полностью свой суверенитет.

Трудности перевода

Зеленский также отметил, что внешнеполитические советники в ближайшее время проведут встречу, чтобы подготовить переговоры на высшем уровне. Он также подчеркнул, что Украина не готова вести переговоры с представителями так называемых ЛДНР, но готова действовать в рамках Минского формата.

Украина и Франция договорились об обновлении сотрудничества в рамках нормандского формата

Таким образом Зеленский отреагировал на слова французского лидера, которые в переводе на украинский прозвучали так, что Макрон выступает за диалог между украинской властью и сепаратистами на Донбассе.

Президент предположил, что произошла ошибка в переводе. Он добавил, что Украина и Франция договорились об обновлении сотрудничества в рамках нормандского формата.

«Мы не готовы на диалог с сепаратистами, мы готовы действовать в Минском формате. Мы готовы в Минском формате продолжать отношения. Мы готовы прекратить огонь. Уже была первая встреча 5 июня нашей Трехсторонней контактной группы, где мы сказали: прекращение огня, освобождение пленных — это первоочередные вещи, которые обе стороны должны сделать. Возвращение наших ребят, возвращения наших политических пленных, находящихся в России, в Москве, возвращение наших моряков», — отметил Зеленский.

Зе объективация

В Париже Владимир Зеленский также посетил кампус стартапов Station F. Там он заявил, что Украина должна ассоциироваться не только с сельским хозяйством, шахтами и металлургией, красивыми людьми, природой и едой, но и с IT-индустрией.

По его словам, в мире всегда было представление, что Украина — это прежде всего сельское хозяйство, шахты, металлурги, а туристы всегда говорили, что в Украине очень красиво, очень вкусно и очень красивые люди, особенно женщины.

Цитату о женщинах-бренде и туризме Геращенко назвала « неприличной штангой»

«Да, это все есть, и оно остается нашим брендом, но есть и другие цифры, которые говорят о том, что IT-индустрия, IT-технологии и компании очень быстро развиваются в Украине», — отметил Зеленский.

На утверждение в отношении женщин в Facebook отреагировала первая вице-спикерка Верховной Рады Ирина Геращенко. Она одобрительно оценила, что советники начинают готовить нормандский формат, а также то, что Зеленский исправил переводчика относительно прямых переговоров с сепаратистами.

Однако цитату о женщинах-бренде и туризме она назвала «неприличной штангой».

«Здесь уже вырвалось подсознательное, 95 квартал во всей его „красе“… Сексизм, примитивизм, и на это должна быть честная реакция женщин — кандидаток из списка Слуги Народа, если они действительно „новые лица“ и имеют принципы, в том числе о равенстве и достоинстве», — отметила Геращенко.

Она также напомнила, что у Зеленского есть советница по гендерным вопросам, и, по мнению вице-спикерки, она должна публично отреагировать.

Никакой конкретики

В заявлениях президента Зеленского не прозвучало никакой конкретики относительно дальнейших действий украинской власти по урегулированию ситуации на Донбассе, отметил в эфире Радио НВ эксперт по вопросам безопасности Украинского института анализа и менеджмента политики Сергей Шабовта.

Ситуацию должна наполнять конструктивом сама Украина

По его словам, Макрон дал понять, что определенные сдвиги будут только тогда, когда и Россия, и Украина осуществят определенные шаги навстречу.

«Вопрос участия лидеров так называемых ЛНР/ДНР, оно такую болезненную реакцию со стороны Зеленского вызвало. Макрон исправился, что он имел в виду вообще необходимость общения с теми слоями населения, которые вынужденно оказались в ситации на оккупированных территориях. То есть ситуацию должна наполнять конструктивом сама Украина: четко выразить свое видение, стремление, пошаговые какие-то действия — этого пока администрация президента не показывает», — отметил Шабовта.

Интересы Москвы

В ближайшие месяцы встречи в нормандском формате вряд ли стоит ожидать, разве что в составе глав МИД стран или даже их заместителей. Такое мнение в интервью НВ высказал эксперт по международным вопросам Владимир Воля.

Он отметил, что Россия не будет соглашаться на переговоры до формирования нового парламента и правительства в Украине и формулировки внешнеполитического курса. Кроме того, в Москве ожидают, что Киев введет в действие негласные договоренности, которые были достигнуты в Берлине два года назад.

Французская сторона частично поддерживает позицию Российской Федерации

Политолог также добавил, что закрепление в украинской Конституции курса на вступление в ЕС и НАТО значительно снижает шансы на переговоры с Кремлем. Воля отметил, что Франция поддерживает отношения с Россией и судя по заявлениям Макрона, интересы Москвы также будут учитываться в ходе переговоров нормандской четверки.

«Французская сторона общается и с Россией, и частично поддерживает позицию Российской Федерации, и поддерживала на протяжении всей истории. Это касается и такого закона об особенностях местного самоуправления, амнистии. О переговорах по поводу политической части, касающейся текста Минских соглашений, то там говорится о консультациях с сепаратистами ОРДЛО, там написано, об особенностях местного самоуправления», — отметил Воля.

Как сообщила пресс-служба Зеленского, во время встречи в Париже он обсудил с председателем сената Франции Жераром Ларше возможность создания так называемой комиссии диалога с участием парламентариев двух стран. Она будет разрабатывать международные проекты.

Президент Украины и глава сената Франции также пообщались об инвестициях и гуманитарном восстановлении Донбасса и возможности создания комиссии диалога с участием парламентариев обеих стран, которая будет разрабатывать международные проекты.

На встрече также поднимался вопрос возвращения в Украину военнопленных моряков и политических заключенных, удерживаемых на территории России.