Италия готова стать гарантом мирного договора в Украине — премьер Мелони 29 декабря, 16:40 Джорджа Мелони (Фото:REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Италия надеется на прекращение захватнической войны РФ против Украины и готова стать гарантом мирного урегулирования, заявила премьер-министр страны Джорджа Мелони.

«Я боюсь, что принцип того, что с применением силы можно вторгнуться к своему соседу, не всем удобен. Для нас это неприемлемо: возможно, нам не хватает российского туризма, но есть вещи, которые мы не можем подчинить нашим желаниям», — сказала глава итальянского правительства во время пресс-конференции в парламенте Италии, передает Sky TG24.

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Мелони добавила, что планирует посетить Киев до 24 февраля 2023 года, поскольку считает, что до этой даты «могут быть сделаны некоторые инициативы».

13 декабря Сенат Италии решил продлить поставки военной помощи Украине до конца 2023 года. Тогда Джорджа Мелони заявила, что гордится солидарностью, которую ее страна продемонстрировала Украине.

