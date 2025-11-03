Италия требует официальных извинений от России после того, как Захарова высмеяла обвал башни в Риме

Министерство иностранных дел Италии вызвало российского посла для выражения протеста после заявления спикера МИД России Марии Захаровой, которая связала обвал части средневековой башни Конти в Риме с поддержкой Италией Украины.

Об этом в понедельник, 3 ноября, сообщает агентство ANSA.

Захарова заявила, что пока правительство Италии будет тратить средства налогоплательщиков на войну, страна «придет в упадок» — от экономики до ее исторических памятников.

Это вызвало резкую реакцию у итальянских дипломатов, которые назвали ее слова «грязными и тревожными», подчеркнув, что они свидетельствуют о «бездне пошлости», в которую погрузилось российское руководство.

Представители итальянского МИД также отметили, что никто в Италии не мог бы спекулировать на трагедии, которую переживает страна, добавляя, что Италия всегда будет на стороне тех, кто попал в сложное положение, и именно поэтому поддерживает Украину.

Отмечается, что российского посла в Италии Алексея Парамонова вызвали в МИД Италии для официального выговора.

Вице-премьер и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что такие заявления являются «позорными и неприемлемыми для цивилизованной страны». Он подчеркнул, что Италия всегда была солидарна со странами, в которых произошла трагедия.

3 ноября в центре Рима вблизи Колизея обвалилась часть башни Торре-дей-Конти, которая сейчас находится на реконструкции. Известно о пострадавших среди рабочих.

Агентство Reuters сообщало, что, по данным городских властей, здание не использовалось с 2006 года, но в нем проводились работы в рамках четырехлетнего проекта реконструкции, который должен был завершиться в 2026 году.

Здание было возведено папой Иннокентием III для своей семьи еще в начале XIII века. После землетрясения в 1349 году башня стала непригодной для проживания. Вследствие последующих землетрясений ее верхняя часть обвалилась и в дальнейшем не восстанавливалась.

До 1620 года башня была заброшенной. В XVII веке ее пытались реставрировать. Папа Александр VIII перестроил нижнюю часть башни, которая сохранилась, укрепив ее контрфорсами. В таком виде башня (нижняя 29-метровая ее часть) сохранилась до нашего времени.