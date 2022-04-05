Вопрос национальной безопасности. Италия выслала 30 российских дипломатов — министр
Из Италии высылают 30 российских дипломатов (Фото:Фотобанк Moscow-Live/www.flickr.com)
Италия выслала 30 российских дипломатов из-за соображений национальной безопасности.
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Об этом сообщил министр иностранных дел Луиджи Ди Майо, передает ANSA.
«По моему поручению посол Этторе Секи, генеральный секретарь Министерства иностранных дел, сегодня утром вызвал посла Российской Федерации в Италии Сергея Разова в МИД, чтобы уведомить его о решении итальянского правительства выслать 30 российских дипломатов, находящихся на службе в посольстве, поскольку они являются «персонами нон грата», — сказал Ди Майо.
По его словам, это решение стало необходимым по причинам, связанным с нацбезопасностью в контексте текущей кризисной ситуации, вызванной необоснованным нападением на Украину со стороны РФ.
5 апреля стало известно, что Дания высылает 15 российских дипломатов, которых подозревают в шпионаже против страны.
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