Вопрос национальной безопасности. Италия выслала 30 российских дипломатов — министр 5 апреля, 13:12 Цей матеріал також доступний українською Из Италии высылают 30 российских дипломатов (Фото:Фотобанк Moscow-Live/www.flickr.com)

Италия выслала 30 российских дипломатов из-за соображений национальной безопасности.

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Об этом сообщил министр иностранных дел Луиджи Ди Майо, передает ANSA.

«По моему поручению посол Этторе Секи, генеральный секретарь Министерства иностранных дел, сегодня утром вызвал посла Российской Федерации в Италии Сергея Разова в МИД, чтобы уведомить его о решении итальянского правительства выслать 30 российских дипломатов, находящихся на службе в посольстве, поскольку они являются «персонами нон грата», — сказал Ди Майо.

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По его словам, это решение стало необходимым по причинам, связанным с нацбезопасностью в контексте текущей кризисной ситуации, вызванной необоснованным нападением на Украину со стороны РФ.

5 апреля стало известно, что Дания высылает 15 российских дипломатов, которых подозревают в шпионаже против страны.

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