Италия вводит для беженцев из Украины годовой вид на жительство

31 марта, 11:12
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Для беженцев из Украины в Италии введут годовой вид на жительство (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Для беженцев из Украины в Италии введут годовой вид на жительство (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Италия предоставит беженцам из Украины 12-месячный вид на жительство, обеспечивающий им доступ к услугам по здравоохранению, рынку труда, образованию и некоторым социальным пособиям.

Война России против Украины — главные события 31 марта

Об этом сообщает Euractiv.

Соответсвующий указ подписал премьер-министр Италии Марио Драги.

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Указ следует за решением саммита Европейского совета, состоявшегося на прошлой неделе, о режиме временной защиты. Он касается лиц из Украины и граждан третьих стран, пользующихся международной защитой, а также членов их семей.

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Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Беженцы Италия Война России против Украины

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