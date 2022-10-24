Италия стоит и всегда будет стоять на стороне храброго украинского народа — новый премьер Мелони

24 октября, 00:19
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Новый премьер Италии Джорджа Мэлони (Фото:REUTERS / Stoyan Nenov)

Новый премьер Италии Джорджа Мэлони (Фото:REUTERS / Stoyan Nenov)

Новая премьер-министр Италии Джорджа Мелони заверила президента Владимира Зеленского, что ее страна всегда будет стоять на стороне храброго народа Украины, противостоящего полномасштабной агрессии России.

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Об этом она написала в Twitter в ответ на поздравления от Зеленского со вступлением в должность.

"Очень благодарна, Владимир Зеленский. Италия стоит и всегда будет стоять на стороне храброго украинского народа, который борется за свою свободу и полноправный мир. Вы не остались наедине", - написала Мелони.

Видео дня

https://twitter.com/GiorgiaMeloni/status/1583869229584986113

22 октября лидер партии Братья Италии 45-летняя Джорджа Мэлони официально приняла присягу главы итальянского правительства, став первой женщиной - премьером в истории страны.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Италия Владимир Зеленский Война России против Украины Джорджия Мелони

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