Италия стоит и всегда будет стоять на стороне храброго украинского народа — новый премьер Мелони 24 октября, 00:19 Новый премьер Италии Джорджа Мэлони (Фото:REUTERS / Stoyan Nenov)

Новая премьер-министр Италии Джорджа Мелони заверила президента Владимира Зеленского, что ее страна всегда будет стоять на стороне храброго народа Украины, противостоящего полномасштабной агрессии России.



Об этом она написала в Twitter в ответ на поздравления от Зеленского со вступлением в должность.

"Очень благодарна, Владимир Зеленский. Италия стоит и всегда будет стоять на стороне храброго украинского народа, который борется за свою свободу и полноправный мир. Вы не остались наедине", - написала Мелони.

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22 октября лидер партии Братья Италии 45-летняя Джорджа Мэлони официально приняла присягу главы итальянского правительства, став первой женщиной - премьером в истории страны.

