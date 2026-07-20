«Откровенная месть». Италия заявила, что Россия безосновательно выслала ее военного атташе
Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что Москва пытается отомстить Риму (Фото: Antonio Tajani / Х)
Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что Россия без каких-либо оснований выслала военного атташе итальянского посольства вместе с одним из его сотрудников.
Об этом Таяни написал в X в понедельник, 20 июля.
«Это откровенная месть в ответ на высылку из Италии двух российских военных атташе, которые, в отличие от данного случая, были действительно задержаны при осуществлении шпионской деятельности», — говорится в сообщении министра.
Этому предшествовала высылка двух военных атташе из посольства РФ в Риме. 9 июля Антонио Таяни сообщил, что российских атташе подозревают в шпионской деятельности.
«Москва продолжает использовать свои гибридные средства для атак на Запад и Италию. Это серьезное и неприемлемое вмешательство в деятельность итальянских институтов и в сферу национальной безопасности», — заявил тогда глава МИД Италии.
10 июля итальянские следователи также сообщили о раскрытии шпионской сети в Риме. Полиция, которая вела наблюдение и прослушивала предполагаемого офицера российской военной разведки во время его разговоров с завербованным информатором, зафиксировала, как он требовал информацию о системах противовоздушной обороны, передаваемых Украине западными партнерами.