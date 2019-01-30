Италия разрешила высадить мигрантов, которые находятся на немецком благотворительном корабле Сегодня, 16:57 5 Цей матеріал також доступний українською EPA Мигранты 11 дней находились на корабле EPA

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что Италия позволит высадку мигрантов, которые с субботы, 19 января находятся на корабле Sea Watch 3 немецкой благотворительной организации.

Об этом сообщает Reuters.

По словам Конте, в течение нескольких часов они начнут процедуру высадки.

Ранее, семь стран дали согласие распределить между собой 47 мигрантов, оставшихся в Средиземном море 19 января. Речь идет о Германии, Франции, Португалии, Мальте, Румынии, Люксембурге и Италии.

Напомним, что министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини сообщил, что Италия не пустит на свою территорию мигрантов. Он отметил, что "для торговцев людьми и их помощников все закончилось".

