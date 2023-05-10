Италия призывала своих граждан немедленно покинуть Украину 10 мая, 22:30 Флаг Италии (Фото:juliacasado1 / pixabay)

Италия в среду, 10 мая, призвала своих граждан, которые все еще находятся в Украине, «немедленно» покинуть страну.

Об этом сообщает CNN cо ссылкой на посольство Италии в Киеве.

Итальянское посольство пишет, что в Украине продолжаются ракетные обстрелы по всей страны.

«Всем еще присутствующим соотечественникам рекомендуется немедленно покинуть Украину. Риск коллапса энергетической инфраструктуры», — говорится на сайте посольства Италии в Киеве.

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В ночь на 9 мая Россия нанесла новый массированный удар по Украине. Под ударом оказались Киевская, Черкасская и Днепропетровская области.

Всего были сбиты 23 из 25 ракет, над Киевом — около 15. Есть пострадавшие, но обошлось без жертв.