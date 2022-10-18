Италия предоставила Украине пятый пакет военной помощи

18 октября, 04:18
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Министры обороны Италии и Украины (Фото:t.me/ministry_of_defense_ua)

Министры обороны Италии и Украины (Фото:t.me/ministry_of_defense_ua)

Италия передала Украине новый пакет военной помощи. Это пятый пакет от страны.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

«Мы очень благодарны правительству Итальянской Республики и министру обороны Лоренцо Гуэрини за предоставление нового пакета военной помощи, который поможет нам значительно повысить нашу обороноспособность против российской агрессии. Украина высоко ценит вашу поддержку!» – подчеркнул Резников.

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Как отмечалось, пятый межведомственный указ разрешает отправку военной техники, материалов и оборудования государственным органам Украины.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Минобороны Украины Италия Военная помощь Война в Украине Алексей Резников Война России против Украины

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