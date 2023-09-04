МИД Италии попросит Китай «оказать давление» на Путина 4 сентября, 10:20 Антонио Таяни (Фото:European Committee of the Regions/www.flickr.com)

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что попросит главу МИД Китая Ван И «оказать давление» на российского диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает ANSA.

По словам министра, он попросит «оказать давление» на Путина, чтобы он «сделал несколько шагов назад в войне в Украине и двинулся к миру».

«Это непросто, война не закончится через несколько недель, но мы никогда не должны отказываться от пути дипломатии», — сказал он.

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Таяни заявил, что все инициативы должны быть поддержаны, потому что путь дипломатии ведет к справедливому миру, который означает независимость Украины, а не капитуляцию страны.

«Все инициативы — и (президента Турции) Эрдогана, и посланника папы римского — следует поддерживать, потому что дипломатический путь может обеспечить справедливый мир», — сказал он.



Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Украина должна получить действительно реальные гарантии безопасности, а Рим будет поддерживать Киев сколько это будет необходимо.

