Италия пока не рассматривает новый пакет военной помощи Украине — Минобороны 10 ноября, 13:44 Гвидо Крозетто (Фото:REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что Италия пока не рассматривает новый пакет военной помощи Украине.

Об этом сообщает La Stampa.

«Мы не готовим шестой указ, речь не идет о ракетах для отправки в Киев. Не исключаю, что в будущем может появиться новое положение», — сказал он.

Видео дня

По его словам, пока Италия завершает поставку военных материалов, обещанных предыдущим правительством.

Крозетто заявил, что Рим будет соблюдать все решения, которые будут приняты вместе с союзниками.

Reuters сообщал, что Италия готовит новый пакет вооружений для Украины, который включает различные системы ПВО.

По его данным, Рим готов предоставить Украине различные системы ПВО, в том числе франко-итальянские SAMP/T средней дальности и итальянские Aspide, а также переносные ракеты Stinger.