Италия заверила США, что выйдет из китайской инициативы Один пояс, один путь — Bloomberg

9 мая, 20:35
Поделиться:
Флаг Италии (Фото:juliacasado1 / pixabay)

Флаг Италии (Фото:juliacasado1 / pixabay)

Италия дала понять США, что намерена выйти из инвестиционного соглашения с Китаем Один пояс, один путь до конца года, сообщает Bloomberg.

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони заверила спикера Палаты представителей США Кевина Маккарти во время встречи в Риме, что ее правительство выступает за выход из инициативы Китая Один пояс, один путь.

Видео дня

Италия присоединилась к этой инициативе в 2019 году, когда премьер-министром был Джузеппе Конте, став единственной страной G7, присоединившейся к соглашению.

Читайте также:
Министр обороны Италии заявил, что Китай может быть «посредником» между Украиной и Россией

Участие будет автоматически продлено в 2024 году, если Италия не заявит о выходе из соглашения. Дипломатические советники премьер-министра Италии Джорджии Мелони все еще обсуждают детали и сроки принятия решения, опасаясь экономической мести со стороны Китая.

Китайская инициатива Один пояс, один путь профинансировала инфраструктурные проекты по всему миру в 900 миллиардов долларов.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Китай Италия

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X