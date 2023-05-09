Италия заверила США, что выйдет из китайской инициативы Один пояс, один путь — Bloomberg 9 мая, 20:35 Флаг Италии (Фото:juliacasado1 / pixabay)

Италия дала понять США, что намерена выйти из инвестиционного соглашения с Китаем Один пояс, один путь до конца года, сообщает Bloomberg.

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони заверила спикера Палаты представителей США Кевина Маккарти во время встречи в Риме, что ее правительство выступает за выход из инициативы Китая Один пояс, один путь.

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Италия присоединилась к этой инициативе в 2019 году, когда премьер-министром был Джузеппе Конте, став единственной страной G7, присоединившейся к соглашению.

Участие будет автоматически продлено в 2024 году, если Италия не заявит о выходе из соглашения. Дипломатические советники премьер-министра Италии Джорджии Мелони все еще обсуждают детали и сроки принятия решения, опасаясь экономической мести со стороны Китая.

Китайская инициатива Один пояс, один путь профинансировала инфраструктурные проекты по всему миру в 900 миллиардов долларов.