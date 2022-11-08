Италия передаст Украине системы ПВО — Reuters 8 ноября, 18:54 Рим готов предоставить Украине различные системы ПВО (Фото:juliacasado1/Pixabay)

Италия готовит новый пакет вооружений для Украины, который включает различные системы ПВО, сообщает Reuters cо ссылкой неназванного представитель правящей коалиции Италии.

По его данным, Рим готов предоставить Украине различные системы ПВО, в том числе франко-итальянские SAMP/T средней дальности и итальянские Aspide, а также переносные ракеты Stinger.

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Он не уточнил, сколько систем ПВО Италия хочет направить в Украину и когда партия оружия будет передана Киеву.

22 октября новой главой итальянского правительства официально стала лидер партии Братья Италии 45-летняя Джорджа Мелони. Она пообещала поддерживать Украину и санкции против российского диктатора Владимира Путина. Мелони также заявляла, что единственный способ достичь мира между Россией и Украиной — помочь Киеву защитить себя военными средствами.

4 ноября министр обороны Италии Гвидо Кроссетто заявил, что новое правительство планирует одобрить шестой пакет военной помощи для Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Киев запросил у Италии комплексы ПВО SAMP-T для защиты неба от атак российских оккупантов.