Италия передала Украине более 20 САУ — СМИ

30 октября, 14:01
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Итальянская САУ M109L (Фото:difesa.it)

Итальянская САУ M109L (Фото:difesa.it)

Италия передала украинской армии более двадцати самоходных артиллерийских установок M109L, сообщает итальянское издание La Repubblica.

САУ M109L — это бронированные гусеничные машины с 155-миллиметровой пушкой, использующей боеприпасы НАТО.

Как пишет издание, в последние годы холодной войны Италия произвела сотни таких установок, модернизировав оригинальную американскую модель, в начале тысячелетия они были сняты с вооружения.

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Отмечается, что указанные установки пройдут капитальный ремонт, а затем отправятся на передовую.

Журналисты сообщают, что украинская армия получит от 20 до 30 САУ, «хотя точное число остается в тайне».

Издание добавляет, что указанные САУ являются частью последнего пакета военной помощи, согласованного предыдущим итальянским правительством премьера Марио Драги.

22 октября новой главой итальянского правительства официально стала лидер партии Братья Италии 45-летняя Джорджа Мелони. Она пообещала поддерживать Украину и санкции против российского диктатора Владимира Путина.

Мелони также заявляла, что единственный способ достичь мира между Россией и Украиной — помочь Киеву защитить себя военными средствами.

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Редактор: София Лазарова

Теги:   Оружие Италия Военная помощь Артиллерия Поставки оружия САУ

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