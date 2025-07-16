Премьер-министр Италии Джорджия Мелони и президент Украины Владимир Зеленский во время Конференции по вопросам восстановления Украины в Риме, 10 июля 2025 года (Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Италия не присоединится к инициативе США по закупке оружия для Украины , сообщает итальянская газета La Stampa .

Как напомнила газета, канцлер Германии Фридрих Мерц объявил, что намерен закупить у США зенитные ракетные комплексы Patriot и передать их Украине.

Однако, по словам неназванных чиновников, Италия «не будет реализовывать такую же стратегию». Это связано прежде всего с нехваткой бюджетных средств у страны.

Источники рассказали, что единственные закупки вооружений у США, которые запланировала Италия, — это старая партия истребителей F-35.

В то же время Италия не будет отказываться от участия в доставке оружия в Украину. Хотя пока не понятно, в каком именно виде транспортировки будет потребность — воздушном, железнодорожном или морском.

14 июля президент Дональд Трамп объявил, что США и НАТО заключили соглашение о поставках оружия в Украину. По его словам, США будут производить «лучшее в мире» оружие и продавать его НАТО, а Альянс будет координировать поставки в Украину.

Трамп также сказал, что благодаря сделке Украина получит вооружения на миллиарды долларов. Генсек НАТО Марк Рютте уточнил, что речь идет о «огромном количестве военной техники», в частности средствах ПВО и ракетах. В некоторых случаях партнеры могут отправлять Украине оружие, уже имеющееся у них в арсенале, и закупать у США оружие для пополнения собственных запасов.

Также президент США сообщил, что некоторые страны, которые имеют ЗРК Patriot, могут в ближайшее время передать их Украине. Он также рассказал, что одна страна может отправить в Украину 17 Patriot, однако не уточнил какая.

15 июля премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что его страна не планирует присоединяться к инициативе США по покупке американского вооружения для Украины через НАТО.

Издание Politico 16 июля написало, что Франция также не присоединится к инициативе по закупке американского оружия для Украины из-за желания увеличить собственные расходы на оборону, пытаясь сократить бюджетные расходы.