Италия рассматривает передачу Украине систем ПВО — премьер Мелони в разговоре с Зеленским 27 декабря, 18:46 Замглавы Офиса президента Андрей Сибига, президент Владимир Зеленский и глава МИД Дмитрий Кулеба (Фото:Zelenskiy / Official via Telegram)

Президент Владимир Зеленский во вторник, 27 декабря, провел переговоры с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

Глава государства написал в Twitter, что поблагодарил Мелони за поддержку Украины и солидарность и приветствовал выделение дополнительных 10 млн евро помощи. Также они обсудили реализацию украинской «формулы мира».



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«Госпожа Мелони сообщила о рассмотрении вопроса предоставления систем ПВО для защиты украинского неба», — добавил Зеленский.

Как сообщает пресс-служба итальянского правительства, в разговоре Мелони подтвердила полную поддержку Украины в политической, военной, экономической и гуманитарной сферах, а также в восстановлении энергетической инфраструктуры и будущем восстановлении Украины.



«Мелони подтвердила максимальную приверженность Италии любым полезным действиям для достижения справедливого мира для украинского народа», — заявили в пресс-службе.

Премьер также подтвердила, что планирует посетить Киев, и пригласила Зеленского в Рим.

