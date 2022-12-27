Италия рассматривает передачу Украине систем ПВО — премьер Мелони в разговоре с Зеленским

27 декабря, 18:46
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Замглавы Офиса президента Андрей Сибига, президент Владимир Зеленский и глава МИД Дмитрий Кулеба (Фото:Zelenskiy / Official via Telegram)

Замглавы Офиса президента Андрей Сибига, президент Владимир Зеленский и глава МИД Дмитрий Кулеба (Фото:Zelenskiy / Official via Telegram)

Президент Владимир Зеленский во вторник, 27 декабря, провел переговоры с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

Глава государства написал в Twitter, что поблагодарил Мелони за поддержку Украины и солидарность и приветствовал выделение дополнительных 10 млн евро помощи. Также они обсудили реализацию украинской «формулы мира».

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«Госпожа Мелони сообщила о рассмотрении вопроса предоставления систем ПВО для защиты украинского неба», — добавил Зеленский.

https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1607762576099745796

Как сообщает пресс-служба итальянского правительства, в разговоре Мелони подтвердила полную поддержку Украины в политической, военной, экономической и гуманитарной сферах, а также в восстановлении энергетической инфраструктуры и будущем восстановлении Украины.

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«Мелони подтвердила максимальную приверженность Италии любым полезным действиям для достижения справедливого мира для украинского народа», — заявили в пресс-службе.

Премьер также подтвердила, что планирует посетить Киев, и пригласила Зеленского в Рим.

https://www.youtube.com/embed/P8m1eIUizPA
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Италия Военная помощь ПВО Владимир Зеленский Поддержка Украины Война России против Украины ПВО Украины Джорджия Мелони

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