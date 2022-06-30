Как другие страны. Италия предоставит Украине тяжелое вооружение — премьер Нидерландов
Италия тоже решила присоединиться к передаче вооружения Украине (Фото:@davide-cacciatori/pexels)
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что Украина в будущем получит от Италии тяжелое вооружение. Оно подобно гаубицам, которые направляют Нидерланды и Германия.
Об этом Рютте заявил корреспонденту Politico в кулуарах саммита НАТО.
Рютте добавил, что у его страны не так много тяжелого вооружения, которое можно передать Киеву, но подчеркнул, что «Италия тоже решила присоединиться».
На уточняющий вопрос, идет ли речь о передаче Римом Panzerhaubitze 2000, нидерландский премьер отметил, что это еще не понятно, но «они ( Италия) сказали, что вдобавок к тому, что делают Нидерланды и Германия, они будут поставлять подобное оборудование».
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