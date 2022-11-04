«Если ситуация не изменится». Италия планирует одобрить шестой пакет военной помощи для Украины — Минобороны
Гвидо Кроссетто (Фото:REUTERS/Guglielmo Mangiapane)
Министр обороны Италии Гвидо Кроссетто заявил, что новое правительство планирует одобрить шестой пакет военной помощи для Украины.
По его словам, есть только один способ действовать и решать.
«Если ситуация в Украине не изменится, будет шестой указ о направлении новой военной помощи», — сказал он.
Министр добавил, что указ будет правильным, как и другие.
По данным СМИ, Италия передала украинской армии более 20 самоходных артиллерийских установок M109L.
22 октября новой главой итальянского правительства официально стала лидер партии Братья Италии 45-летняя Джорджа Мелони. Она пообещала поддерживать Украину и санкции против российского диктатора Владимира Путина.
Мелони также заявляла, что единственный способ достичь мира между Россией и Украиной — помочь Киеву защитить себя военными средствами.