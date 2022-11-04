«Если ситуация не изменится». Италия планирует одобрить шестой пакет военной помощи для Украины — Минобороны

4 ноября, 15:43
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Гвидо Кроссетто (Фото:REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Гвидо Кроссетто (Фото:REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Министр обороны Италии Гвидо Кроссетто заявил, что новое правительство планирует одобрить шестой пакет военной помощи для Украины.

Об этом сообщает ANSA.
«Единственное, что мы не можем сделать в такое сложное время, как то, которое мы сейчас переживаем, — это потерять связь с нашими международными союзниками, ЕС и Атлантическим альянсом», — сказал он.

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По его словам, есть только один способ действовать и решать.

«Если ситуация в Украине не изменится, будет шестой указ о направлении новой военной помощи», — сказал он.

Министр добавил, что указ будет правильным, как и другие.

По данным СМИ, Италия передала украинской армии более 20 самоходных артиллерийских установок M109L.

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Мелони также заявляла, что единственный способ достичь мира между Россией и Украиной — помочь Киеву защитить себя военными средствами.

https://www.youtube.com/watch?v=qNHp-J7wbKo&t=14s
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Помощь Италия Война России против Украины

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