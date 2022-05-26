Италия лишила государственных наград премьер-министра России Мишустина и еще троих россиян

26 мая, 17:14
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Михаил Мишустин (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Михаил Мишустин (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Италия лишила государственной награды премьер-министра страны-агрессора России Михаила Мишустина.

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Об этом сообщает ANSA.

Мишустин лишился звания кавалера Большого креста ордена Звезды Италии — одной из высших гражданских наград Италии.

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Также лишены того же звания заместитель министра промышленности Виктор Евтухов и глава ВТБ Андрей Костин.

https://www.youtube.com/watch?v=ffa5lvI4_OI&t=3s

Президент Серджо Маттарелла подписал указ об отмене этих званий, посчитав их «недостойными».

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Италия Михаил Мишустин Война России против Украины

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