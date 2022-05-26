Италия лишила государственных наград премьер-министра России Мишустина и еще троих россиян
Михаил Мишустин (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)
Италия лишила государственной награды премьер-министра страны-агрессора России Михаила Мишустина.
Война России против Украины — главные события 26 мая
Об этом сообщает ANSA.
Мишустин лишился звания кавалера Большого креста ордена Звезды Италии — одной из высших гражданских наград Италии.
Также лишены того же звания заместитель министра промышленности Виктор Евтухов и глава ВТБ Андрей Костин.
Президент Серджо Маттарелла подписал указ об отмене этих званий, посчитав их «недостойными».
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.