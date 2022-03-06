От Тосканы до Сардинии. По всей Италии власти изымают виллы и яхты российских олигархов, чтобы надавить на РФ — Reuters 6 марта, 15:03 Цей матеріал також доступний українською Геннадий Тимченко, которого Путин называет своим соратником, лишился яхты стоимостью около 50 млн евро — ее арестовали в порту Сан-Ремо (Фото:MAXIM SHEMETOV / Reuters)

В Италии конфискованы активы российских олигархов на общую сумму более $150 млн, пишет международное информационное агентство Reuters. Вскоре ожидаются новые аресты



Итальянская полиция изъяла виллы и яхты стоимостью 143 млн евро ( $156 млн) у пяти высокопоставленных россиян, которые были внесены в санкционные списки после нападения Москвы на Украину, заявило в субботу правительство страны.

Роскошная недвижимость была конфискована в одних из самых престижных итальянских локаций — на острове Сардиния, на озере Комо и в Тоскане, а две супер-яхты схватили на причалах в северных портах.

Полицейские операции были частью скоординированных мер Запада, призванных наказать богатых россиян и попытаться заставить президента Владимира Путина вывести свои войска из Украины.

Согласно списку, опубликованному офисом премьер-министра Марио Драги, самым ценным активом, который находится в руках полиции, является 65-метровая яхта «Lady M» стоимостью 65 млн евро. Она принадлежала самому богатому россиянину Алексею Мордашову.

Ее конфисковали в порту [города] Империя.

Второе роскошное судно, «Lena», было задержано в соседнем порту Сан-Ремо. Оно стоило около 50 млн евро и принадлежало Геннадию Тимченко, которого Путин называет одним из своих соратников.

Была конфискована также вилла бизнесмена-миллиардера Алишера Усманова стоимостью 17 млн евро, расположенная на средиземноморском острове Сардиния. А у депутата российского парламента Олега Савченко отобрали его дом 17 века, который находится возле тосканского города Лукка и стоит около 3 млн евро.

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Неназванное количество объектов недвижимости на озере Комо стоимостью 8 млн евро было конфисковано у ведущего государственного телеканала Владимира Соловьева, который, как сообщается, жаловался в эфире российского телевидения, когда в прошлом месяце узнал, что рискует потерять свои итальянские виллы.

«А ведь вы нам говорили, что у Европы священные права собственности», — цитирует его [американское издание] The Daily Beast.

За последние 20 лет российские олигархи купили немало вилл в лучших итальянских локациях, и, как сообщают источники, в ближайшие дни ожидаются аресты новых активов.

Уроженец Узбекистана металлургический и телекоммуникационный магнат Усманов хорошо известен в Италии тем, что владеет множеством недвижимости на Сардинии. При этом, как сообщают итальянские СМИ, Мордашову принадлежала вилла стоимостью около 66 млн евро ($72 млн) на этом острове.

По оценкам журнала Forbes, до введения санкций состояние Мордашова — с учетом активов всей его семьи — составляло $29,1 млрд.

Мирко Идили, координатор профсоюза CISL на Сардинии, предупредил, что санкции и сокращение присутствия богатых россиян этим летом могут негативно отразиться на экономике острова и поставить под угрозу более 1 тыс. рабочих мест.

В пятницу отдел финансовой разведки Банка Италии поручил итальянским банкам срочно сообщить обо всех мерах, принятых для замораживания активов лиц и организаций, включенных в список ЕС.

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