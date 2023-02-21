Военная помощь, формула мира и восстановление Украины. Зеленский и премьер Италии Мелони подписали совместную декларацию 21 февраля, 22:43 Владимир Зеленский и Джорджа Мелони в Киеве 21 февраля 2023 года (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Италии Джорджа Мелони во вторник, 21 февраля, подписали совместную декларацию. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Зеленский и Мелони подтвердили, что поддерживают нерушимость границ и право каждой страны выбирать собственный путь и механизмы безопасности, не признают незаконную аннексию украинских территорий Россией и приветствуют предоставление Украине статуса кандидата в ЕС.



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В декларации сказано, что Италия будет поддерживать активизацию сотрудничества НАТО с Украиной, интеграцию Украины в ЕС и Североатлантический альянс, продолжит военную, оборонную, гуманитарную и техническую поддержку Украины. Рим также подтвердил, что готова сыграть ключевую роль в восстановлении Украины, в том числе через Координационную платформу доноров.

«Италия привержена справедливому миру для Украины, основанному на формуле мира, и подтверждает свою приверженность активной работе с Украиной над мирным планом из десяти пунктов», — сказано в документе.

Премьер Италии Джорджа Мелони, которая 21 февраля посетила Украину, во время пресс-конференции подчеркнула, что ее правительство продолжит предоставлять Украине все виды поддержки. Она также заявила, что военная помощь Украине приближает мир.