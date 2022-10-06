Италия готовит новый пакет военной помощи для Украины — СМИ

6 октября, 06:48
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Италия может отправлять оружие в Украину без обязательного голосования по каждому новому указу (Фото:MLbay / Pixabay)

Италия может отправлять оружие в Украину без обязательного голосования по каждому новому указу (Фото:MLbay / Pixabay)

Минобороны Италии готовит пятый пакет военной помощи для отправки в Украину. Ожидается, что указ будет подписан до конца этой недели, пишет Formiche.

Пятый межведомственный указ разрешает отправку военной техники, материалов и оборудования государственным органам Украины.

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Издание отмечает, что прошлой весной Палата представителей и Сенат разрешили правительству отправлять оружие в Украину без обязательного голосования по каждому новому указу, по крайней мере, до конца этого года.

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Италия Военная помощь Война в Украине Война России против Украины

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