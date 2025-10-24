Италия готовит новый пакет помощи для Украины, в который войдут боеприпасы и ракеты для SAMP/T

Италия готовит 12-й пакет военной помощи Украине, который сосредоточен на боеприпасах и ракетах для системы противовоздушной обороны SAMP/T.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам собеседников, пакет может быть готов уже в конце 2025 года, в зависимости от парламентских процедур.

Реклама

Правительство премьера Италии Джорджии Мелони с момента полномасштабного вторжения России в Украину направило уже 11 оборонных пакетов. Их общая стоимость оценивается от 2,5 до 3 млрд, сказали источники.

Собеседники агентства также добавили, что Италия передала Украине две ракетные батареи SAMP/T. Детали содержимого пакетов остаются под строгим режимом государственной тайны, подчеркивает Bloomberg.

Агентство пишет, что такие шаги свидетельствуют о продолжении поддержки Киева со стороны Мелони, даже несмотря на ограниченные возможности госбюджета Италии и ослабление поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов.

Источники говорят, что правительство обсуждает вопрос об активации национального исключительного пункта по расходам на оборону после завершения процедуры по чрезмерному дефициту бюджета.

Оба являются механизмами в рамках бюджетных правил Европейского Союза, позволяющими осуществлять дополнительные расходы на оборону.

Кроме того, как сообщает Bloomberg, Италия дала понять, что присоединится к инициативе НАТО, которая направлена на закупку американского оружия, включая ракеты Patriot, за счет европейских средств.

Инфографика: NV

Однако источники сказали, что размер взноса Рима еще не определен.

21 октября агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что Италия заявила о готовности профинансировать закупку американского вооружения для Украины в рамках PURL.

По данным издания, министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил о готовности страны присоединиться к инициативе во время встречи министров обороны НАТО на прошлой неделе.

17 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что первые два пакета военной помощи в рамках программы PURL будут содержать ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot и HIMARS.

18 сентября Суспільне сообщило, что в Украину поступила первая партия военного оборудования, предусмотренная соглашением между США и НАТО в рамках программы PURL.

13 октября министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что еще семь стран намерены присоединиться к инициативе НАТО PURL.

22 октября генсек НАТО Марк Рютте сообщил, что не менее $2 млрд уже потрачено союзниками на закупки Украине американского оружия в рамках программы PURL.