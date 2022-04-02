Италия готова выступить гарантом нейтралитета Украины — МИД

2 апреля, 16:14
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Италия готова предоставить гарантии безопасности Украине (Фото:greghristov / pixabay)

Италия готова предоставить гарантии безопасности Украине (Фото:greghristov / pixabay)

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил, что Италия готова выступить гарантом нейтралитета Украины.

«Италия работает в режиме нон-стоп, чтобы положить конец этому конфликту с помощью санкций и никогда не отказываясь от дипломатического канала. Продолжение переговоров между сторонами и гуманитарное перемирие являются приоритетами. Мы отмечаем прогресс, достигнутый в Турции после встречи между двумя делегациями. Правительство Италии готово внести свой вклад в мирный процесс и выступить гарантом нейтралитета Украины» — сказал Ди Майо после встречи в Баку со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым, сообщает La Repubblica.

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Николай Сунгуровский
Николай Сунгуровский
Без гарантий и без НАТО. Чем рискует Украина после переговоров в Стамбуле?

Россия и Украина после начала полномасштабной войны РФ против нашего государства провели ряд переговоров. Москва требует от Киева отказаться от планов вступить в НАТО и закрепить в Конституции нейтральный и безъядерный статус. Кремль оправдывает свою захватническую войну против Украины стремлениями государства вступить в НАТО, хотя в Альянсе неоднократно отмечали, что у Украины нет перспективы вступления в ближайшее время.

После завершения 29 марта в Стамбуле очередного раунда переговоров украинской и российской сторон, украинские переговорщики сообщили подробности об идее новой системы гарантий безопасности для Украины. 

Представитель украинской делегации на переговорах с Россией Александр Чалый объяснил, что Украина добивается от Запада гарантий безопасности как для стран НАТО.

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Глава переговорной группы Давид Арахамия заявил, что Украина хочет видеть гарантами безопасности страны Совета Безопасности ООН, включая Великобританию, Китай, США, Францию, Турцию, Германию, Польшу и Израиль, и к ним могут при желании присоединиться другие страны.

Предполагается, что механизм гарантий будет таким: в случае любой агрессии против Украины в течение трех дней должны проходить консультации, после этого страны-гаранты должны предоставить Украине военную помощь вооруженными силами, вооружением, закрыть воздушное пространство над Украиной.

Предлагаемые гарантии безопасности временно не будут работать в ОРДЛО, оккупированном Крыму и Севастополе (линии разграничения, которые были по состоянию на 24 февраля 2022 года).

Гарантии должны быть в форме договора, подписанного и ратифицированного парламентами всех стран-гарантов, подчеркнул еще один член украинской делегации, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. По его словам, перед этим договор должен быть одобрен украинцами на референдуме.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности стать одной из стран, гарантирующих безопасность Украины. При этом он отметил, что на такой шаг Анкара пойдет после уточнения деталей.

Канцлер Германии Олаф Шольц также заявил о готовности страны выступить гарантом безопасности Украины. В то же время, не уточняется, будет ли роль гаранта безопасности включать военный компонент.

Постоянный представитель Великобритании в ООН Барбара Вудворд заявила, что ее страна готова стать одним из гарантов безопасности Украины, если Киев об этом попросит. В то же время, вице-премьер-министр Великобритании Доминик Рааб поставил под сомнение готовность королевства быть гарантом безопасности Украины. По его словам, Британия не собирается вступать в прямую военную конфронтацию с Россией и не намерена в одностороннем порядке повторять обязательства НАТО.

В то же время в Белом доме заявили, что пока нет конкретных деталей относительно того, могут ли США стать гарантом безопасности Украины, но обсуждение продолжается постоянно.

Редактор: София Лазарова

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Теги:   НАТО Италия МИД Италии Нейтралитет Война России против Украины

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