Италия готова выступить гарантом нейтралитета Украины — МИД 2 апреля, 16:14 Цей матеріал також доступний українською Италия готова предоставить гарантии безопасности Украине (Фото:greghristov / pixabay)

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил, что Италия готова выступить гарантом нейтралитета Украины.

«Италия работает в режиме нон-стоп, чтобы положить конец этому конфликту с помощью санкций и никогда не отказываясь от дипломатического канала. Продолжение переговоров между сторонами и гуманитарное перемирие являются приоритетами. Мы отмечаем прогресс, достигнутый в Турции после встречи между двумя делегациями. Правительство Италии готово внести свой вклад в мирный процесс и выступить гарантом нейтралитета Украины» — сказал Ди Майо после встречи в Баку со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым, сообщает La Repubblica.

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Война России против Украины - главные события 2 апреля

Россия и Украина после начала полномасштабной войны РФ против нашего государства провели ряд переговоров. Москва требует от Киева отказаться от планов вступить в НАТО и закрепить в Конституции нейтральный и безъядерный статус. Кремль оправдывает свою захватническую войну против Украины стремлениями государства вступить в НАТО, хотя в Альянсе неоднократно отмечали, что у Украины нет перспективы вступления в ближайшее время.

После завершения 29 марта в Стамбуле очередного раунда переговоров украинской и российской сторон, украинские переговорщики сообщили подробности об идее новой системы гарантий безопасности для Украины.

Представитель украинской делегации на переговорах с Россией Александр Чалый объяснил, что Украина добивается от Запада гарантий безопасности как для стран НАТО.

Глава переговорной группы Давид Арахамия заявил, что Украина хочет видеть гарантами безопасности страны Совета Безопасности ООН, включая Великобританию, Китай, США, Францию, Турцию, Германию, Польшу и Израиль, и к ним могут при желании присоединиться другие страны.

Предполагается, что механизм гарантий будет таким: в случае любой агрессии против Украины в течение трех дней должны проходить консультации, после этого страны-гаранты должны предоставить Украине военную помощь вооруженными силами, вооружением, закрыть воздушное пространство над Украиной.

Предлагаемые гарантии безопасности временно не будут работать в ОРДЛО, оккупированном Крыму и Севастополе (линии разграничения, которые были по состоянию на 24 февраля 2022 года).

Гарантии должны быть в форме договора, подписанного и ратифицированного парламентами всех стран-гарантов, подчеркнул еще один член украинской делегации, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. По его словам, перед этим договор должен быть одобрен украинцами на референдуме.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности стать одной из стран, гарантирующих безопасность Украины. При этом он отметил, что на такой шаг Анкара пойдет после уточнения деталей.

Канцлер Германии Олаф Шольц также заявил о готовности страны выступить гарантом безопасности Украины. В то же время, не уточняется, будет ли роль гаранта безопасности включать военный компонент.

Постоянный представитель Великобритании в ООН Барбара Вудворд заявила, что ее страна готова стать одним из гарантов безопасности Украины, если Киев об этом попросит. В то же время, вице-премьер-министр Великобритании Доминик Рааб поставил под сомнение готовность королевства быть гарантом безопасности Украины. По его словам, Британия не собирается вступать в прямую военную конфронтацию с Россией и не намерена в одностороннем порядке повторять обязательства НАТО.

В то же время в Белом доме заявили, что пока нет конкретных деталей относительно того, могут ли США стать гарантом безопасности Украины, но обсуждение продолжается постоянно.



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