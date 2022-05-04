«Мы не будем смотреть в другую сторону». Италия готова участвовать в восстановлении Украины — МИД 4 мая, 15:21 Цей матеріал також доступний українською Луиджи Ди Майо и Дмитрий Кулеба (Фото:Luigi Di Maio/Facebook)

Италия поддерживает стремление Украины вступить в ЕС и готова принять участие в ее восстановлении.

Война России против Украины — главные события 4 мая

Об этом заявил министр иностранных дел Луиджи Ди Майо украинскому коллеге Дмитрию Кулебе, передает ANSA.

«Премьер Драги вчера четко проиллюстрировал линию Италии в Европейском парламенте: мы хотим, чтобы Украина вступила в ЕС, мы не будем смотреть в другую сторону, и мы будем продолжать поддерживать вас», — сказал он.

Видео дня

По его словам, Италия готова «принять участие в восстановлении Украины, разрушенной безумной российской войной».

«Мы помогаем украинскому народу защитить себя от российского вторжения», — сказал он.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.