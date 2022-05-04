«Мы не будем смотреть в другую сторону». Италия готова участвовать в восстановлении Украины — МИД

4 мая, 15:21
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Луиджи Ди Майо и Дмитрий Кулеба (Фото:Luigi Di Maio/Facebook)

Луиджи Ди Майо и Дмитрий Кулеба (Фото:Luigi Di Maio/Facebook)

Италия поддерживает стремление Украины вступить в ЕС и готова принять участие в ее восстановлении.

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Об этом заявил министр иностранных дел Луиджи Ди Майо украинскому коллеге Дмитрию Кулебе, передает ANSA.

«Премьер Драги вчера четко проиллюстрировал линию Италии в Европейском парламенте: мы хотим, чтобы Украина вступила в ЕС, мы не будем смотреть в другую сторону, и мы будем продолжать поддерживать вас», — сказал он.

Видео дня
https://www.youtube.com/watch?v=NKurNYIJ9r0

По его словам, Италия готова «принять участие в восстановлении Украины, разрушенной безумной российской войной».

«Мы помогаем украинскому народу защитить себя от российского вторжения», — сказал он.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Евросоюз Италия Война России против Украины

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