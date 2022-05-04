«Мы не будем смотреть в другую сторону». Италия готова участвовать в восстановлении Украины — МИД
Луиджи Ди Майо и Дмитрий Кулеба (Фото:Luigi Di Maio/Facebook)
Италия поддерживает стремление Украины вступить в ЕС и готова принять участие в ее восстановлении.
Война России против Украины — главные события 4 мая
Об этом заявил министр иностранных дел Луиджи Ди Майо украинскому коллеге Дмитрию Кулебе, передает ANSA.
«Премьер Драги вчера четко проиллюстрировал линию Италии в Европейском парламенте: мы хотим, чтобы Украина вступила в ЕС, мы не будем смотреть в другую сторону, и мы будем продолжать поддерживать вас», — сказал он.
По его словам, Италия готова «принять участие в восстановлении Украины, разрушенной безумной российской войной».
«Мы помогаем украинскому народу защитить себя от российского вторжения», — сказал он.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.