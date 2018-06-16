16 июня 2018, суббота

Италия закрыла порты еще двум судам с мигрантами

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Мигранты на борту судна Aquarius, которому отказали причалить в нескольких странах Европейского Союза

Мигранты на борту судна Aquarius, которому отказали причалить в нескольких странах Европейского Союза

Глава МВД Италии Маттео Сальвини заявил, что не допустит приема в порты страны еще двух кораблей с мигрантами на борту. Суда принадлежат нидерландской неправительственной организации.

Об этом сообщает Il Sole 24 Ore.

"В то время как Aquarius направляется в Испанию, два других судна отчалили от берегов Ливии в ожидании человеческого груза после того, как от него откажутся контрабандисты. Эти люди должны знать, что Италия больше не хочет быть звеном бизнеса подпольной миграции, и им придется искать другие порты," - предупредил Сальвини.

Согласно сообщению, в ночь на субботу корабль Lifeline спас в море 118 мигрантов, в том числе новорожденного ребенка.

Напомним, судно Aquarius с 629 нелегальными мигрантами отказались принимать порты Италии и Мальты. Среди беженцев были беременные женщины и дети. Франция и Испания заявили о готовности принять мигрантов.

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