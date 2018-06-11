Италия заявила о поддержке двойного подхода между НАТО и Россией

Официальный Рим убеждает руководство НАТО в своей приверженности политике альянса.

После встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что его страна будет и впредь поддерживать политику двойного подхода Североатлантического альянса относительно отношений с Россией.

"Мы обсудили деликатную тему отношений с РФ. После кризиса в Украине в 2014 году НАТО придерживается двойного подхода (прочная оборона и сдерживание, с другой стороны - диалог). Италия благосклонна к этой позиции", - цитирует Конте итальянское издание Huffingtonpost.

По его словам, санкции должны быть инструментом, который "не должен подавлять развитие здоровых отношений с российским гражданским обществом".

Новоизбранный премьер в разговоре с генсеком НАТО подчеркнул, что Италия "твердо верит в альянс", как "столб европейской и международной безопасности".Он утверждает, что Италия не будет уклоняться от выполнения своих обязательств.

"Италия признана как страна поставщик безопасности во всем мире. Мы не намерены уклоняться от этой ответственности и нашей приверженности атлантической солидарности и верности", - сказал Конте.

Визит Столтенберга в Рим произошел после ряда провокационных заявлений новоизбранного правительства Италии.

5 июня премьер-министр Италии Конте выступил за пересмотр санкций в отношении России, так как они "унижают российское гражданское общество".

В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг ответил Конте, что о пересмотре санкций можно говорить только после качественных изменений в поведении РФ.

Также итальянский премьер выступил за бесперспективное возвращение России в клуб влиятельных государств Большая семерка, к чему призывал президент США Дональд Трамп.