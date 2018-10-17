17 октября 2018, среда

Италия выступила против санкций в отношении России за кибератаки - Reuters

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Reuters: Италия была единственным государством ЕС, которое открыто сопротивлялось новому режиму санкций за хакерские атаки

Reuters: Италия была единственным государством ЕС, которое открыто сопротивлялось новому режиму санкций за хакерские атаки

Италия выступила против предложения стран ЕС ввести в отношении России новые санкции за организацию кибератак, сообщает Reuters.

По словам источников Reuters в Брюсселе, Италия сопротивляется предложению о введении санкций в отношении стран, которые проводят кибератаки. Источники  добавили, что санкции направлены в первую очередь, против России.

Согласно конфденциальному отчету, который есть в распоряжении агентства, Италия была единственным государством-членом ЕС, которое открыто сопротивлялось новому режиму санкций за хакерские атаки.

Сопротивление Италии привело к смягчению формулировок совместного итогового документа, в последней версии которого говорится о необходимости продолжить работу над киберзащитой с помощью ограничительных мер ЕС. 

Ранее за введение новых санкций против РФ за кибератаки выступил министр иностранных дел Нидерландов Стефф Блок. Поддержала эту идею и парламентская коалиция, потребовав ввести санкции против четырех российских шпионов, пойманных в Гааге и выдворенных из страны в апреле 2018 года.

"После такого жестокого и агрессивного нападения на нашу страну мы не должны допустить, чтобы эта четверка свободно отправилась с дипломатическими паспортами в Рим", - заявили в коалиционной партии D66.    

Введение новых санкций требует согласия всех 28 стран ЕС.

Смотрите также

4 октября спецслужбы Нидерландов сообщили о предотвращении хакерской атаки России против Организации по запрещению химоружия (ОЗХО), расположенной в Гааге.

Как заявили в Минобороны Нидерландов, еще в апреле Нидерланды выслали четырех россиян, подозреваемых в подготовке хакерской атаки, нидерландские спецслужбы считают, что они были сотрудниками ГРУ. 

Также были названы имена высланных россиян - Алексей Сергеевич Моренец, Евгений Михайлович Серебряков, Олег Михайлович Сотников и Алексей Валерьевич Минин.

По данным голландских спецслужб, сотрудники российской разведки пытались украсть материалы расследования катастрофы Боинга MH17 на Донбассе. 

Через несколько часов после пресс-конференции в Нидерландах состоялась пресс-конференция Минюста США. На ней сообщили о предъявлении обвинений семерым сотрудникам ГРУ РФ: Алексею Сергеевичу Моренцу, Евгению Михайловичу Серебрякову, Ивану Сергеевичу Ермакову, Артему Андреевичу Малышеву, Дмитрию Сергеевичу Бадину, Олегу Михайловичу Сотникову и Алексею Валерьевичу Минину. ФБР объявило их в розыск. В сообщении указано, что они считаются вооруженными и очень опасными.

Как видно из опубликованных имен и фото, четверо из них - те же сотрудники ГРУ РФ, которых Нидерланды выслали в апреле. Еще трое - Бадин, Малышев и Ермаков - были среди 12 сотрудников ГРУ, которых в июле США обвинили во вмешательстве в выборы президента.

Канада также заявила, что подконтрольные российскому правительству хакеры в 2016 году взломали Канадский центр по спортивной этике и Всемирное антидопинговое агентство (WADA), штаб-квартира которого расположена в Канаде. Оттава считает, что за этими инцидентами стоит российская военная разведка - ГРУ.

По данным СМИ, российские хакеры вероятно причастны к кибератакам и в Бельгии. В частности, Федеральная прокуратура Бельгии расследует инциденты в 2014 году, когда хакеры украли конфиденциальный дипломатический отчет МИД Бельгии по Украине.

 

Украина 2020. Экономика

Не пропустите! Уже завтра, 18 октября, состоится лекция НВ «Экономика 2020». Новый курс или старые реформы? Приватизация или откаты? Доллар по 8 или 50? Рост или дефолт? Спикеры: Андрей Коболев, Виктор Пинзеник, Оксана Маркарова, Ольга Гуцал.

Попасть на лекцию
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Геополитика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове