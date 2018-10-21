Италия усилила охрану границы из-за инцидента с Францией

В Италии к альпийскому муниципалитету Клавьере на границе с Францией прислали патрульную полицию из-за инцидента с мигрантами, сообщил министр внутренних дел Италии Сальвини в Twitter.

"Обновление по Клавьере, больше никаких глупостей! Я послал патрули", – отметил Сальвини в Twitter.

Ранее министр внутренних дел Италии опубликовал видео, на котором французские правоохранители высадили нелегальных мигрантов на границе со стороны Италии.

++ ????Video incredibile! Condividi il più possibile! ++

Girato questa mattina a Claviere, sul confine Italia-Francia. Anche questa auto della polizia francese aveva sbagliato strada ???

Macron, rispondi! pic.twitter.com/7qeLmwO2NL - Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 19 октября 2018 г.

Сальвини требует реакции президента Франции Эммануэля Макрона на этот инцидент.

По заявлению французской стороны, действия полиции были частью "обычных процедур", согласованных французской и итальянской полицией.

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