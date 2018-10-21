Италия усилила охрану границы из-за инцидента с Францией

В Италии к альпийскому муниципалитету Клавьере на границе с Францией прислали патрульную полицию из-за инцидента с мигрантами, сообщил министр внутренних дел Италии Сальвини в Twitter.
"Обновление по Клавьере, больше никаких глупостей! Я послал патрули", – отметил Сальвини в Twitter.
Ранее министр внутренних дел Италии опубликовал видео, на котором французские правоохранители высадили нелегальных мигрантов на границе со стороны Италии.
++ ????Video incredibile! Condividi il più possibile! ++- Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 19 октября 2018 г.
Girato questa mattina a Claviere, sul confine Italia-Francia. Anche questa auto della polizia francese aveva sbagliato strada ???
Macron, rispondi! pic.twitter.com/7qeLmwO2NL
Сальвини требует реакции президента Франции Эммануэля Макрона на этот инцидент.
По заявлению французской стороны, действия полиции были частью "обычных процедур", согласованных французской и итальянской полицией.
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