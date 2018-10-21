21 октября 2018, воскресенье

Италия усилила охрану границы из-за инцидента с Францией

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Сальвини
Twitter/Matteo Salvini

Сальвини

В Италии к альпийскому муниципалитету Клавьере на границе с Францией прислали патрульную полицию из-за инцидента с мигрантами, сообщил министр внутренних дел Италии Сальвини в Twitter.

"Обновление по Клавьере, больше никаких глупостей! Я послал патрули", – отметил Сальвини в Twitter.

Ранее министр внутренних дел Италии опубликовал видео, на котором французские правоохранители высадили нелегальных мигрантов на границе со стороны Италии.

Сальвини требует реакции президента Франции Эммануэля Макрона на этот инцидент.

По заявлению французской стороны, действия полиции были частью "обычных процедур", согласованных французской и итальянской полицией.

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