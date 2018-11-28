28 ноября 2018, среда

Италия не намерена подписывать глобальный миграционный пакт ООН

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В Италии высказали позицию касательно миграционного пакта
Фото: pixabay.com

В Италии высказали позицию касательно миграционного пакта

Заместитель премьер-министра и министр внутренних дел Италии Сальвини заявил, что Италия не будет участвовать в межправительственной конференции ООН, на которой должны подписать Глобальный договор о безопасной, упорядоченной и регулярной миграции.

"Точно так же, как швейцарцы, которые до вчерашнего дня продвигали глобальный договор, а потом сказали, что "все останавливается", итальянское правительство ничего не подпишет и не поедет в Марракеш. Парламент должен это обсудить, итальянское правительство позволит парламенту принять решение", - сказал Сальвини.

В свою очередь премьер-министр Джузеппе Конте заявил, что правительство ничего не будет делать, пока парламент не выразил свою точку зрения.

"Глобальный миграционный договор - это документ, который поднимает очень чувствительные для многих граждан вопросы. Поэтому, мы считаем, правильным поставить его на дебаты в парламенте и подчиняться любому окончательному решению о результатах этих дебатов, как это сделала Швейцария", - сказал Конте.

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